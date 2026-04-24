基市學生午餐將推週三特餐日 童子瑋：很高興市長跟進倡議

基隆市議長童子瑋（圖中）今天（24日）前往基隆市立暖暖高中，抽查公辦民營營養午餐菜色。（基隆市議長童子瑋提供）

繼日前抽檢國小、國中營養午餐後，基隆市議長童子瑋今天（24日）前往基隆市立暖暖高中，「抽查」校園營養午餐；對於連日抽查校園午餐，引起基隆市長謝國樑宣布，未來中小學每週三規劃「特餐日」新增一道主菜級菜色。童子瑋表示，他密集訪視各校，呼籲市府重視學生午餐品質，很高興謝市長再次跟進他的倡議。

童子瑋今天再度臨時前往「抽考」暖暖高中，了解校園午餐的配送狀況。童子瑋說，他到暖暖高中去看「公辦民營」廚房午餐的配送狀況，未來市府可以強化「熱鏈恆溫」的作業標準，搭配「全程溫控」來確保品質。他說，昨日聽聞市府宣布幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

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童子瑋表示，這兩週他密集視察國小營養午餐，從「自設廚房」的碇內國小、「訂購團膳」的仁愛國小，到明德國中還有今日前往的「公辦民營」廚房供應午餐的暖暖高中，都是為了全方位了解學童的用餐品質，也藉行程傳達家長及學生訴求「不只免費、更要美味」，當媒體開始關注，那基層的訴求就會得到重視。

童子瑋表示，暖暖高中與鄰近數間學校的午餐以「公辦民營」方式，由團膳業者承包七堵國小廚房，統一製作後，再由廠商配送到各校。他強調，配送過程中的溫控非常重要，食品、食材的溫度一定受到運送過程的影響。他說，今天的重點是實地確認午餐的保溫、保鮮，還有供餐份量、校內學生領餐動線，以及餐食的檢驗與運送過程是否符合標準。

童子瑋說明，他是基隆最早呼籲營養午餐免費的政治人物，市府雖然後續跟進，但因為急就章挪用預算，難免會導致挖東牆補西牆，並不是健康的做法。

童子瑋強調，學童成長的環境不僅對下一代來說特別重要，也是決定青年父母是否繼續生養的關鍵因素，他認為應該從「生、托、養、學」四大面向來進行完整照顧，才能應對少子化問題。

基隆市議長童子瑋（圖中）今天（24日）前往基隆市立暖暖高中，抽查公辦民營營養午餐菜色。（基隆市議長童子瑋提供）

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