台灣女力走向世界 林楚茵號召跨黨派成立泛亞太國會議員女性問政聯盟

民進黨立委林楚茵。（記者陳逸寬攝）

民進黨立委林楚茵今（24）日於立法院發起並成立「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」與「亞洲國會議員女性問政聯盟」，她表示，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，且女性在國會的參政比例已逾4成，充分展現台灣在性別平權上扎根極深，走在最前端，盼藉聯盟成立從亞太出發，將影響力擴及全球。

成立大會邀請友邦聖露西亞路易斯大使、貝里斯梅凱瑟大使（Catherine Megan）、駐台北韓國代表部高尚郁代理代表等駐台貴賓以及跨黨派女性委員、外交部代表共襄盛舉。

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兩大聯盟的副會長陣容涵蓋民進黨、國民黨與民眾黨，展現跨黨派女性立委的團結力量。其中，「泛太平洋國會議員女性問政聯盟協會」副會長包含范雲、邱議瑩、羅美玲；「亞洲國會議員女性問政聯盟」副會長則有陳培瑜、黃捷、劉書彬、張嘉郡，並有多位跨黨派委員如何欣純、蘇巧慧、張雅琳等共同參與。

聯盟將力促把台灣高比例的女性參政優勢轉化為外交動能，組建跨黨派「Women Power 台灣國會隊」，藉此深化印太地區實質合作；特別是2026年太平洋島國論壇（PIF）將在友邦帛琉主辦，期盼聯盟的成立能進一步提升台灣女性國會議員的國際參與度與能見度。

林楚茵表示，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，且女性在國會的參政比例已超過4成，這充分展現台灣在性別平權的道路上扎根極深、也走在最前端。總統賴清德近期出訪型遭受中國打壓臨時喊停，林楚茵也強調，中國的打壓不會讓台灣人屈服，身為從政女性，我們充滿了堅毅的精神，要持續讓台灣被看見、被聽到、被了解。

林楚茵說，成立這兩個聯盟是希望建立更多國際連結，「讓世界看見台灣，除了肯定台灣的科技實力，也能見證強大的台灣女力」，她期盼先從亞洲與泛太平洋出發，未來將影響力擴及更遠的地方。

梅凱瑟對台灣國會的女性比例給予高度肯定，她指出，台灣國會超過40%的女性參政比例，對貝里斯而言是非常高且值得追求的目標。女性在決策時往往能展現平衡與妥協的能力，找出中間的共同交集點，促使立法與規章能為未來世代提升生活品質。

立法院顧問王全忠代表院長韓國瑜出席時表示，本屆立法院女性委員比例達41.5%，這項引以為傲的民主成就，讓台灣在亞洲政治場域中充分發揮了性別平權的典範影響力。

林楚茵會中也致贈與會嘉賓由台灣女性設計師創作的「I Love Taiwan」紀念筆，筆身融入珍珠奶茶與茄芷袋等特色意象。她強調，這份禮物象徵台灣的軟實力隨時與國際友人同在，期待未來透過此女性問政聯盟平台，持續深化與亞洲及泛太平洋地區夥伴的雙邊關係。

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