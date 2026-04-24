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    首頁 > 政治

    金門議會議程13分鐘結束 金酒廈門公司預算遭刪試圖翻案未果

    2026/04/24 14:07 記者吳正庭／金門報導
    金門議會最後一天議程進行約十三分即結束， 金酒廈門公司預算遭刪試圖翻案未果。（記者吳正庭攝）

    金門議會最後一天議程進行約十三分即結束， 金酒廈門公司預算遭刪試圖翻案未果。（記者吳正庭攝）

    金門縣議會今天進行第8屆第7次定期會最後1天議程，議長洪允典遭議員周子傑質疑未依慣例確認前一天議事錄，有程序問題；洪允典堅持先審議縣府提案直到議程結束，全程歷時約13分鐘；部分議員原期盼將昨天遭刪除的金酒廈門公司預算翻案未能如願。

    議程開始，洪允典直接進入審議縣府提案，周子傑隨即發言，質疑「是不是應先確認昨天的開會紀錄？」、洪允典表示要先審議案，周子傑也反駁「沒有，要先確認，怎麼審議案？」，洪說「繼續」，周緊追表示「有程序問題」，洪問在場的議事主任陳勵志「有程序問題嗎？」，兩人交換意見後，洪說「先把縣府議案審完在說」，周丟下1句「你要這樣搞是吧」，現場氣氛緊繃，一觸即發。

    洪允典審完縣府提案後，落槌宣布議程結束即離開會場，議程歷時12分51秒。

    議事結束前，議員董森堡擬出聲制止未果，他說，本來還有兩案要提，因沒有臨時動議而無法質詢。

    第2審查小組23日討論過的金門酒廠（廈門）貿易公司預算遭議員李養生一人提出全刪且通過的疑案，原擬在今天議程中翻案未果。該小組議員唐麗輝說，對於如此未按程序進行確認議事錄、臨時動議的不合理作法，將循求內政部協助釋疑。

    副縣長李文良表示，對於金酒廈門分公司預算（約9.78億元）遭全刪一事，將透過提出覆議的方式循求解套的機會。

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