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    首頁 > 政治

    潘俊霖：陳智菡當年空降北市府當發言人不知是哪位「有力人士」推薦

    2026/04/24 15:49 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、新竹市府前發言人楊寶楨（右）。（資料照 本報合成）

    台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、新竹市府前發言人楊寶楨（右）。（資料照 本報合成）

    新竹市府美女前發言人楊寶楨日前鬆口有意投入選戰，沒想到遭粉專「民眾講堂」引述網友留言攻擊。對此，楊寶楨親自留言「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」引發討論。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，2020那一次大選楊寶楨有當苦工全台灣健走奔波輔選，大選後陳智菡莫名奇妙的空降到台北市政府當發言人，他到現在還很好奇是哪一位「有力人士」推薦。

    潘俊霖在臉書PO文表示，陳智菡，民眾黨創黨前根本不認識這個人，民眾黨創黨大會透過朋友來跟我索取VIP座位名額；楊寶楨或許她過往有些爭議，但在2020那一次大選楊寶楨有當苦工全台灣健走奔波輔選。

    潘俊霖直言，然後當2020選舉後民眾黨有5席立委後，陳智菡莫名奇妙的空降到台北市政府當發言人，到現在還很好奇是哪一位有力人士推薦，可以讓柯文哲這麼信任她。

    民眾黨前美女發言人楊寶楨有意回家鄉台中選議員，但昨（23日）她控訴遭小草粉專「民眾講堂」帶風向製造分裂，稱知道「背後是誰在控制」，有網友就點名先前曾傳與楊內鬥的民眾黨立院黨團主任陳智菡。對此，陳智菡回應，認為要虛心接受支持者聲音，並要楊寶楨想選就按程序登記，沒人有特權。

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