卸任立法院厚生會長 蘇巧慧細數任內推動醫療福利、弱勢權益成績

立法院厚生會第34屆會長交接典禮，厚生會新任會長陳菁徽（右）贈禮給前任會長蘇巧慧（左）。（記者陳逸寬攝）

立法院厚生會目前有75位立法委員加入，其中民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧過去一年擔任立法院厚生會第33屆會長，關注社會福利、衛生保健、環境保護等政策議題。蘇巧慧今（24）日出席會長交接典禮，她說，很榮幸在過去一年擔任厚生會會長，任內努力實踐厚生會長期為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，期盼未來會務交接給新任會長陳菁徽後，持續為打造「健康台灣」而打拚。

蘇巧慧表示，她在立委任內長期關心醫療實務與衛生保健政策，2023年起她陸續擔任厚生會秘書長、副會長等職務，更在2025年接任會長，是她難以忘懷的榮耀時刻，「以人為本」是厚生會核心精神，她在過去一年會長期間努力實踐厚生會為台灣醫療福利與弱勢權益努力的願景，也在長照、提升急救韌性、推動醫藥法制上持續努力。

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蘇巧慧指出，在長照領域，她擔任厚生會「長照推動委員會」召集人，並針對醫療與照護整合、人力韌性不斷與衛生福利部進行溝通，確保長照資源能讓長者「看得到、找得到、用得到」；提升急救韌性方面，她在厚生會「急救賦能委員會」也持續和召集人黃捷推廣CPR與 AED的急救知識，也舉辦AED勸募活動，補足全國國中與派出所1200台AED的缺口，也培訓6.4萬餘人學習急救知識；推動醫藥法制方面，她成功推動衛福部編列癌症新藥百億預算，並獲得總統賴清德「用多少、補多少」的承諾。

蘇巧慧說，她也以厚生會會長的名義積極參與各項活動，她在厚生會11個委員會的成績單非常厚實，交棒陳菁徽後，期許下一任會長傳承歷屆會長「不論政治利害，只計民生利益」的精神，持續為打造「健康台灣」而努力。

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