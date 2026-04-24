李四川嘆新北苦戰「1打2」 蘇巧慧霸氣回：候選人就是我

代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧。（資料照）

新北市長選戰煙硝味漸濃，國民黨籍參選人李四川近日感嘆「1個人對付2個人」，意指除民進黨參選人蘇巧慧外，還包括其父親、前台北縣長蘇貞昌。對此，蘇巧慧今（24日）強調，蘇貞昌已經退休，過去成績是讓新北市現代化的重要基礎，這些經驗和資歷都是自己未來的養分，「這次選戰中的候選人就是我，一定會讓市民相信我是最好的選擇。」

對於李四川感嘆「1打2」一說，蘇巧慧今受訪表示，蘇貞昌其實已經退休，但他當年為國家擋下非洲豬瘟、推動同婚，甚至在百年疫情、百年大旱中，和前總統蔡英文一起帶領台灣的經濟，創下世界都看見的好成績。

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蘇巧慧說，尤其是蘇貞昌過去在台北縣的成績，更是讓新北市現在能夠現代化的重要基礎，這些經驗和資歷都是自己未來的養分，也會努力學習。但她相信在這次的選戰中，候選人就是她自己，市民看的是誰比較有領導力、決斷力，甚至是活力，自己一定會繼續展現這些特質，讓市民相信她是這次最好的選擇。

對於李四川的社群平台影片被揶揄為「老四川」，蘇巧慧回應，候選人經營社群本來就是很正常的事情，她自己在社群上會希望用更多創意的方式，更能貼近選民的方式，不管是各世代、年齡層，她都希望能夠把握被看到的機會，也會繼續用這樣創意、有活力的狀態，爭取更多的認同。

針對未來可能面對「藍白合」，蘇巧慧說，她從選戰以來，都是以一對一的態度、心態在面對，而對手都還在初選當中，就祝福初選順利。

媒體追問，民進黨在台北市長提名中，立委沈伯洋的呼聲越來越高，是否考量雙北選情。蘇巧慧表示，沈伯洋是自己很好的朋友，也認識很久，這兩年在立法院更是一起並肩作戰的好戰友，相信以其能力和資歷，在任何的位置上都能夠把工作做得很好；台北市長的候選人由民進黨中央決定，並向各界公告。

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