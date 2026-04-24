出席立院全球打詐對策研究協會成立大會 韓國瑜：詐騙是沒有人性的「去人性化」

國民黨立委洪孟楷推動成立 「立法院全球打詐對策研究協會」及「立法院運動產業政策精進促進會」，廣邀朝野立委加入，共同為打擊詐騙及提振我國運動產業發聲發力。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委洪孟楷推動成立 「立法院全球打詐對策研究協會」及「立法院運動產業政策精進促進會」，廣邀朝野立委加入，共同為打擊詐騙及提振我國運動產業發聲發力。立法院長韓國瑜出席致詞時表示，詐騙已呈現國際化、集團化趨勢，甚至是沒有人性的「去人性化」。立法院成立全球打詐對策研究協會，是個好的開始，代表立法院直接反映全國人民最強烈的呼籲。

韓國瑜指出，去年台灣發生20萬件詐騙案、損失高達900億元，儘管政府投入大量人力與預算，詐騙案件仍持續增加，國人同胞對於詐騙是深惡痛絕，多少家庭因為詐騙家破人亡、妻離子散。當前詐騙已呈現國際化、集團化趨勢，甚至是沒有人性的「去人性化」，甚至出現假冒伊朗官方，對欲航行荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的印度郵輪收取加密貨幣等惡性案件。

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韓國瑜表示，洪孟楷積極向新加坡取經，研議是否引進更具嚇阻力的法律措施，針對詐騙、性侵及虐童等重大犯罪施以鞭刑，以有效遏止不法行為。詐騙行為應該是全國民眾共同來關切，立法院成立全球打詐對策研究協會，是個好的開始。國民黨立委這麼多人一起來參與，反映最高民意的需求；台灣民眾黨團幾位委員也加入，代表立法院直接反映全國人民最強烈的呼籲。

韓國瑜說，希望行政部門動起來，更有效地針對詐騙行為。全國民眾也要提高警覺性，呼籲所有詐騙分子回頭是岸，讓台灣祥和社會、良善社會能夠再次出現。大家一起來向詐騙宣戰，恢復台灣安寧的社會。

立法院副秘書長張裕榮表示，感謝洪孟楷的積極推動，讓「打詐」與「運動」兩項重要議題有交流與推動的平台，未來如有行政相關需求，立法院將全力提供協助。

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立法院長韓國瑜出席致詞時表示，詐騙已呈現國際化、集團化趨勢，甚至是沒有人性的「去人性化」。（記者陳逸寬攝）

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