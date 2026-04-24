徐瑞希勝訴保黨籍卡位立委遞補 陳智菡回應了

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，這些事情她都沒有意見，黨內都已經有回應了。（資料照）

曾列民眾黨不分區立委的前公視董事徐瑞希日前在臉書宣布退出民眾黨，隨後遭到註銷黨籍，但她認為民眾黨並無經過正式退黨程序，因此提告，台北地院23日判決確認她還是黨員，等同直接卡位遞補順位在立院黨團主任陳智菡陳智菡的前面，陳可能無緣遞補立委。對此，陳智菡表示，這些事情她都沒有意見，黨內都已經有回應了。

徐瑞希曾列民眾黨2024年不分區立委名單第17名，然而，她先前指控黃珊珊曾代理財團仲介法務助長剝削移工，於臉書上宣布將退黨，而民眾黨認定她「公示退黨」，進而剝奪其黨員權利。不過，徐瑞希認為民眾黨並無經過正式退黨程序，因此提告，台北地院23日判決確認她的黨員資格存在，全案可上訴，民眾黨對於判決結果難以理解，表示後續待收到判決書確認理由後，將研議上訴。

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由於徐瑞希勝訴、維持黨員資格，連帶影響民眾黨不分區立委遞補順位。依民眾黨「兩年條款」，立委劉書彬明年卸任後，原預期由符合女性比例的陳智菡遞補，但在徐瑞希排名優先的情況下，陳智菡恐無緣進入立院。

陳智菡今天受訪指出，這些事情她都沒有意見，黨內都已經有回應了。媒體追問，但當初徐瑞希只是在臉書發文說要退黨，為何最後變開除黨籍？陳智菡回應，黨內有一定的程序，在黨章裡都有詳細規定，這些黨中央都有說明了。

另外，民眾黨前發言人楊寶楨日前上網路節目專訪，23日在社群媒體上，有粉專「民眾講堂」評論相關內容，楊寶楨說「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」，引發論戰。對此，陳智菡表示，她有看到楊寶楨的發文，其實民眾講堂長期一直都很支持民眾黨，對於這些支持者聲音應該要虛心接受，而不是看到有些批評，就開始無的放矢亂攻擊，製造黨內紛爭，這樣不是很好，至於如果想參選就應該循黨內程序去登記，誰都沒有特權。

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