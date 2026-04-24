田弘茂：美伊戰後美國重心移印太 台灣重要性必然增加不會減少

國策研究院長田弘茂在「日本眾議院大選結果及其影響」座談會上致詞（記者林正坤攝）

國策研究院今（24）日舉辦「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會，院長、總統府資政田弘茂在閉幕結論中指出，美國未來在戰後一定要把戰略重心移到兩個地方，一個是美洲，也一定要處理加拿大的問題；另外就是必須特別重視與中國的關係，重心會放在印太地區，在整個全球戰略佈局裡面，台灣的重要性必然增加、不會減少。

田弘茂分析，這次假如美國跟以色列聯合起來，把伊朗日後還能啟動戰爭的力量解除，可預見中東接受伊朗支援的激進團體也會一併解決，此後中東阿拉伯國家跟美國的關係會更好，美國的重心就不需要再放在中東。他並指出，北約在美國之外的國家並沒有發揮太多功能，其存在價值已慢慢被加上問號。

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前美國防官員：印太司令部有戰備庫存 伊朗戰事消耗對台直接影響不大

前美國國防部官員胡振東指出，美國在開戰首月就用掉超過1000枚JASSM-ER匿蹤飛彈及850枚戰斧飛彈，而2026年度僅採購150枚戰斧，過去2020年美國只買了396枚JASSM-ER，凸顯消耗速度遠超補充能力。至於會否影響台灣國家安全？他強調，印太司令部有自己的戰爭庫存，伊朗戰爭對西太平洋地區的直接安全影響不大。台灣應從中學到教訓，建立能源韌性，並增加本島彈藥庫存及興建強固的掩體保護。

國策研究院副院長郭育仁評估，美國攻擊伊朗超過一半原因是針對中國，意在切斷中國依賴的伊朗與委內瑞拉廉價石油。他強調，美國不會輕言發動地面戰爭，以免戰略重心轉往中東，這對台灣極為重要。至於對台灣的啟示，郭育仁點出台灣天然氣與戰備儲油天數遠低於日本，除多元化來源，美國在短短兩週內打掉的精準彈藥成本高達170億美元，台灣更應借鏡增加自己飛彈庫存，並把握美國2026財年「國防授權法案（NDAA）」決定讓台灣代工製造美軍精準彈藥的契機。

前駐歐盟大使、中經院經濟法制研究中心主任李淳指出，從股市與能源價格來看，台灣經濟受美伊衝突影響相對最低，中經院將今年GDP預測上調至7.22%，但仍須留意通膨壓力。他也提醒，美國身為全球最大石油及天然氣出口國，能源價格上漲反而讓美國能源公司成為最大受益者，因此從經濟角度看，美國是否急於結束戰事仍不清楚。

前國防大學政戰學院院長余宗基則指出，美國解決伊朗問題其實就是針對中俄，間接促成亞洲北約集體防衛機制成形，如美日「利劍」與「利刃」軍演即在嚇阻中國，促成亞洲啟動集體防衛機制，如日本高市政府首度公開派「雷號」軍艦通過台灣海峽，就是在承諾「台灣有事、日本有事」的軍事準備。他認為台灣應把握國際局勢變動的契機，擴展與美、日、菲在無人機與AI等領域的合作空間。

高雄大學政治法律學系教授王順文指出，伊朗並非非理性國家，而是高度實用主義的國家，目前談判最大障礙在於伊朗對美方信任嚴重不足。他提醒台灣應重視不對稱戰略與防衛韌性，這次戰爭示範了「沒有絕對的矛與盾」。

國策研究院執行長王宏仁總結時也示警，台灣安全不能只依賴外部支持，能源安全必須定位為國安核心議題，同時要務實面對現代戰爭的高消耗性，讓彈藥補給與基礎設施防護進入長期規劃。

國策研究院今（24）日以「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」為題舉行座談會，左起國策研究院執行長王宏仁、台灣師範大學東亞學系教授范世平、國策研究院副院長郭育仁、僑委會副委員長李妍慧、國策研究院董事長兼院長田弘茂、前美國國防部官員胡振東、中華經濟研究院經濟法制研究中心主任李淳、前國防大學政戰學院院長余宗基及國立高雄大學政治法律學系教授王順文。（記者叢昌瑾攝）

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