盧秀燕任期倒數全國輔選先上路 綠黨團：10大爛攤子先交代清楚

周永鴻質疑盧秀燕忙全國輔選，10大行政疏失先講清楚。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數計時，今曝光她這週六、日（25、26日）將南北出擊，啟動全國輔選行程，台中市議會民進黨團總召周永鴻斥，盧秀燕兩屆任內台中狀況百出，任期還有7個多月，已無心市政，但她近8年任內出現包括「天選之肉」、「非洲豬瘟」等10大行政疏失，她「吃碗內看碗外」前，先把這些爛攤子交代清楚，再談下一步。

對她南北輔選，盧秀燕則指出，這本來就是理所當然，這麼多年來都盡本分利用她休閒時間幫自己同事的忙，各政黨都一樣，只要是好的人選她都會強推薦，她利用假日間輔選，一定推薦好人選且公平推薦。

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盧秀燕預計明天北上與國民黨新北市長參選人李四川合體，參拜宮廟外，也會品嚐板橋在地小吃；週日（26日）則趕到高雄參香祈福暨好媽媽連線見面會，與柯志恩合體，外界認為她開始啟動全國輔選之旅，替自己挑戰2028大位加溫。

周永鴻指出，盧秀燕本週末啟動全國輔選行程，其子弟兵還公開宣稱要把盧秀燕的「治理經驗」擴散、複製到全國，盤點盧秀燕任內台中市政10大疏失，每一件都荒腔走板也未清楚交代、合理善後，盧秀燕連自己的城市都顧不好，還想「台中經驗分享全國」。

周永鴻指出，盧秀燕10大行政疏失包括：「天選之肉」事件及台中成為非洲豬瘟全國破口，重創國產豬產業；廚餘之亂；新光三越氣爆造成死傷；文山焚化爐延宕七年、現大里垃圾山；行人死傷數連年全國最高；少棒狼教練性侵逾50名學童；前公捷處長張應當性騷女部屬，市府免職未移送懲戒，讓張鑽漏洞重考公職；柯文哲辣椒水烏龍事件，為藍白合拿分局長祭旗；古蹟「台灣府儒考棚」等文化場館淪特賣會場等。

周永鴻強調，盧秀燕請先好好面對台中市民、把這些爛攤子交代清楚，再談下一步。

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