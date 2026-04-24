盧秀燕「回娘家」成大型認親大會 市長叫成里長笑稱自己「秀逗」

盧秀燕表示，市議員張廖乃綸（左）要稱她「嫂嫂」。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕今天出席西屯區協和里民活動中心啟用典禮，自稱是「西屯的媳婦」，又稱是「回娘家」，夫婿在廖氏宗親裡排名第19代，市議員黃馨慧要叫她「嬸嬸」，張廖乃綸要稱她「嫂嫂」，宛如大型認親大會，介紹立法院副院長江啟臣要選市長卻說成選「里長」，讓她忍不住笑稱自己今天有點「秀逗」。

盧秀燕表示，她在廖家排名19代，輩份很高，市議員黃馨慧要叫她「嬸嬸」，強調「論輩不論歲」，黃馨慧的兒子立委廖偉翔要叫她「嬸婆」，不過，她都稱黃馨慧「二姐」；另市議員張廖乃綸則要稱她「嫂嫂」，西屯區5名議員有2名是她親戚。現場宛如大型認親大會。

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盧秀燕介紹立法院副院長江啟臣要選市長，卻口誤說成選「里長」，經現場大眾糾正，才發現錯誤，不料，隨後介紹議員時又不慎叫成「里長」，讓她忍不住自嘲「今天有點秀逗」；江啟臣則在致詞時向現場的西屯區協和里長強調「我沒有要選里長」，幽默發言引來現場與會人員哄堂大笑。

台中市長盧秀燕在廖氏親中輩份高，市議員黃馨慧（左）要稱她「嬸嬸」。（記者歐素美攝）

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