王婉瑜攜跨黨選揭《兒少權法》修正草案漏洞 盼制度明年上路

時代力量主席王婉諭呼籲行政院儘速送審，並比照國外「無證不得上工」原則，確保制度明年上路，「修法每慢一天，就可能多一個孩子落入保護網外。」（記者羅國嘉攝）

睽違15年《兒少權法》將大修，其中衛福部草案擬建立「兒少工作證」制度。時代力量主席王婉諭今（24）日協同多位「台灣前進陣線」參選人開記者會，王表示，草案存有職類切割、範圍太窄、查核採自願制及缺乏定期檢驗、無外部把關等漏洞，且對家教、學校採雙軌標準，恐出現保護死角。她呼籲行政院儘速送審，並比照國外「無證不得上工」原則，確保制度明年上路，「修法每慢一天，就可能多一個孩子落入保護網外。」

王婉諭今天與小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進等「台灣前進陣線」參選人，於立法院群賢樓前召開記者會。王婉諭指出，時代力量推動「兒少工作證」制度超過兩年，衛福部直到這週才在《兒少權法》修正草案中納入此制度。但過去兩年，從台北幼兒園、台中棒球隊到新北圍棋班，加害者往往早有前科，立法院會期已延至8月底，行政院應加速送案，讓制度明年上路。

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王婉諭批評，草案對學校、補習班與兒福機構規範明確且設有罰則，但對運動教練、家教、工作室及宗教帶隊人員，在查核、違規責任及工作證定期更新等面向皆未完善，形同採雙軌標準。澳洲自2000年推動兒少工作證，凡接觸兒少者不論正職、兼職或志工皆須持證，台灣應比照成熟制度，避免出現兩套標準。

小民參政歐巴桑聯盟中山大同區議員參選人李惠暄指出，草案第6條僅以「教育、照顧、訓練」定義工作者，且授權行政機關公告，規範過於簡略，恐遺漏營隊、心理諮商、宗教與醫療等高接觸職業。她主張母法應擴大範疇，納入輔導、安置、體育、藝文、交通及司法等領域，並明確涵蓋志工與線上接觸，避免保護漏洞。

同黨新北市三重蘆洲區議員參選人陳宛毓批評，草案僅規定雇主「得」查核無不適任證明，形同將兒少安全交由業者自行決定，應比照澳洲「無證不得上工」原則，要求將「得」改為「應」，並對違規雇主課以行政罰。

台灣綠黨新莊區議員參選人甘崇緯則指，草案僅要求聘前查核，缺乏後續追蹤機制，恐出現人員事後涉案卻無人掌握，要求兒少工作者應比照教育人員建立定期查核機制，即時更新。

台灣基進內湖南港區議員參選人吳欣岱也說，現行條文雖設有檢舉與調查機制，卻未涵蓋所有兒少工作者，恐影響通報與揭弊，應全面納入適用。

時代力量召開「兒少工作證不能有兩套標準！強制查核不漏接，全面納管補破網」記者會。（記者方賓照攝）

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