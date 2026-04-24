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    首頁 > 政治

    《逐玉》張凌赫有望來台？綠委揭中共算盤：別想搞恐嚇情勒

    2026/04/24 11:56 記者陳政宇／台北報導
    中國藝人張凌赫出演古裝劇《逐玉》，引發許多台灣民眾關注。（圖擷取自微博）

    中國藝人張凌赫出演古裝劇《逐玉》，引發許多台灣民眾關注。（圖擷取自微博）

    中國古裝劇《逐玉》近期熱播，國民黨主席鄭麗文提及可邀男主角張凌赫來台緩解兩岸關係，國台辦發言人張晗亦表達樂見交流。對此，立法院民進黨團今（24日）強調，兩岸交流須符合對等尊嚴、遵守台灣法令的前提，但中國政府打的算盤恐怕是藉此恐嚇或情勒。

    鄭麗文日前在廣播節目專訪時表示，有隨團訪中的年輕人向她表示，「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」張晗也在國台辦例行記者會進一步指出，中國一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見中國藝人赴台交流，與台灣民眾見面。

    對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今受訪表示，她知道這位中國男星有出演《逐玉》，也是許多台灣人觀看中國劇的首選，無論男女都有很多人喜歡，兩岸交流本來就可以在正常且公開制度的討論下促成，但必須要對等尊嚴。若有機會，也樂見台灣藝人到中國做對等、有意義的交流，黨團在對等尊嚴的前提下都樂見，且希望有機會可以進行。

    話鋒一轉，陳培瑜提醒，中國絕對不要想要藉由文化演藝交流的手段，對台灣做更多恐嚇或情勒的動作。因為對一般沒有從事政治工作的台灣人而言，演藝工作歸演藝工作、政治歸政治；但對中國政府來說，從來都不是在打這個算盤。

    民進黨團幹事長莊瑞雄則補充，世界各國只要受到台灣民眾喜愛的影視歌星，到台灣都不會發生任何問題，但會引起社會大眾討論的，經常是因為涉及兩岸關係。

    莊瑞雄說，不管是多大咖，任何人要到台灣，只要受到台灣民眾喜愛、遵守台灣法令，相信應該都不會有什麼問題。

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