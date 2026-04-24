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    首頁 > 政治

    柯文哲頭像又被寫上「貪汙」這幾字 民眾黨中市議員提告警逮一嫌

    2026/04/24 11:31 記者許國楨／台中報導
    柯文哲頭像又被寫上「貪汙」等字眼。（民眾提供）

    柯文哲頭像又被寫上「貪汙」等字眼。（民眾提供）

    民眾黨台中市議員江和樹競選旗幟上的前主席柯文哲頭像，上月才被寫上「王八、貪汙犯」等字，未料近日又傳出被寫上「貪汙、圖利」等字樣，江原本基於社會和諧選擇包容，但短時間內再度發生破壞情形後，已明顯非單一偶發事件決定提告，警方今天已先查獲一人，將依毀損罪送辦。

    江和樹服務處於4月18日接獲通報，指競選布條遭人以黑色筆塗寫字樣，當時並未追究責任，希望給對方改過機會，然而4月21日又發生第二起毀損事件，且範圍集中在霧峰玉蘭谷一帶，甚至連旗幟上柯文哲的頭像也被寫上「貪汙」、「圖利」等字樣，引發支持者不滿，江和樹也決定不再姑息，正式提告。

    「包容，不代表可以一再被踐踏。」服務處強調，若持續縱容，將助長不法風氣，甚至影響整體選舉公平性，因此決定依法處理，江和樹則表示，「可以不支持，但不能破壞法治」，強調報警並非為了報復，而是希望讓社會回歸理性，也呼籲不同政治立場者，應以合法、理性方式表達意見，共同維護台灣民主社會的基本秩序。

    而霧峰分局接獲報案後成立專案小組，擴大調閱周邊與沿線監視器畫面，發現有2名嫌疑人分別於不同時段持黑色麥克筆進行塗鴉破壞，行徑明確，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並於24日通知其中1名59歲陳姓男子到案說明，另1名嫌犯仍在追查中。

    警方已查獲一嫌。（民眾提供）

    警方已查獲一嫌。（民眾提供）

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