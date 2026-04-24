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    首頁 > 政治

    被批亂編故事、散布陰謀論 柯文哲：別拿一句話做文章

    2026/04/24 11:14 記者王峻祺／宜蘭報導
    柯文哲到宜蘭輔選。（記者王峻祺攝）

    柯文哲到宜蘭輔選。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德原定22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因受中國蠻橫打壓而被迫暫緩，民眾黨創黨主席柯文哲昨稱賴不能出訪「搞不好心裡很高興。」對此行政院長卓榮泰批亂編故事，陸委會主委梁文傑也說是散布陰謀論。柯今天再度受訪時說，他講的整段話，不要截取一句話做文章，完整意思是賴執政這2年，感覺就是為了政黨利益或選舉需要，不斷在台灣製造對立。

    柯文哲說，其實他的完整意思是說，賴清德執政這2年，給我們的感覺就是為了政黨的利益，或是選舉的需要，不斷地在台灣內部製造分裂跟對立，整個社會衝突的氛圍愈來愈重。

    他說，當然賴清德的「盾牌」就是抗中保台嘛！反正不管什麼事情，反對他的人就是「中共同路人」，反對他的人就是「雜質」。那該做的事也不做。最近最熱門題目是那個「馬鈴薯」問題。所以才講說「你們每天在關心我在吃什麼飯，你為什麼不關心老百姓吃飯的問題？」

    柯文哲說，這2年包括中選會人事派令延遲發布案等問題，整天都在內部製造這種對抗，其實執政者最重要的工作，是要讓社會可以和諧一點、團結一點，他要講的就是這樣。

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