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    首頁 > 政治

    法院判徐瑞希仍是黨員卡陳智菡遞補順位 柯文哲：這個講不過去啦

    2026/04/24 11:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    民眾黨創黨主席柯文哲一連4天在宜蘭為縣長參選人陳琬惠輔選。（記者王峻祺攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲一連4天在宜蘭為縣長參選人陳琬惠輔選。（記者王峻祺攝）

    台北地院昨判民眾黨不分區立委第17名、前公視董事徐瑞希仍有黨員資格，等同直接卡位遞補順位在陳智菡的前面，民眾黨創黨主席柯文哲今在宜蘭受訪大嘆「我覺得這個講不過去啦！」

    曾列民眾黨不分區立委的前公視董事徐瑞希，於2024年不滿前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工，在社群發文宣布「退黨」，民眾黨因此剝奪其黨員權利，不過徐瑞希提出民事訴訟要求確認黨員資格。台北地院昨判徐勝訴，民眾黨稱對於判決結果難以理解。

    柯文哲一連4天在宜蘭為縣長參選人陳琬惠輔選，今天接受媒體聯訪時表示，在民眾黨最困難的時候，徐瑞希突然在網路、媒體上宣布退黨，其實他也很納悶，想說到底是發生什麼事？反正她就說她要退黨，但有跟她說「這樣做對民眾黨會造成傷害。」

    柯文哲說，反正她當時就退黨了。她現在為什麼要恢復黨籍？當時都宣布，而且在媒體上高調宣布，總不能說因為我們（不分區）「兩年條款」，現在有機會遞補立法委員，就跑回來。這個......「我覺得這講不過去啦！」

    他大嘆，他也不想批評人家，但當初高調在媒體宣布退黨，當時是秘書長在處理，因為都在媒體上宣布退黨，秘書長就去把她註銷黨籍，「我想現在法律問題就交給律師去處理，但這對社會不是一個很好的示範。」

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