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    首頁 > 政治

    不分黨派同聲譴責！王婉諭轟中共施壓手段：這是流氓心態

    2026/04/24 11:16 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德原訂22日率團訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加取消專機飛航許可，導致行程暫緩。時代力量主席王婉諭表示，這件事不分黨派的台灣人都應感到憤慨並同聲譴責，並強調這無關政治顏色或立場，而是徹頭徹尾在打壓台灣的國際生存空間，呼籲朝野此刻應團結一致對外。

    王婉諭今日於社群平台發文指出，中共在記者會上公然強調「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」，這種言論已是在全面抹煞台灣的民主制度。身為國家元首，出訪邦交國竟遭惡意杯葛，這是任何生活在這塊土地上的人都不該容忍的底線。

    王婉諭指出，北京當局透過「撤銷鉅額債務豁免」及「停止融資」等經濟脅迫方式，施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國，導致總統專機在毫無預警的情況下被撤銷飛航許可。按照國際民航規範，除非存在明顯安全威脅，否則不得無故拒絕飛航，這會直接衝擊飛航安全。此舉完全暴露中共的「流氓心態」，同時再次證明所謂「債務外交」的本質即為政治勒索。

    王婉諭直言，大家可以選擇不同政黨，但都身處同一個國家，若此時還有人利用此事進行政治操作，甚至反過來檢討被害者，簡直是本末倒置。「中共侵略台灣的意圖從未停止，無論台灣如何釋出善意，都換不回最基本的主權底線」。

    時代力量主席王婉諭。

    時代力量主席王婉諭。

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