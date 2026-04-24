「國防特別條例」協商進度到哪？一張圖看懂

國防特別條例2次協商進度表。（記者方瑋立製表）

立法院朝野黨團針對「國防特別條例」昨已完成第二次協商。本報製表顯示，全案雖在法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但在野的國民黨與民眾黨聯手發動攻勢下，成功刪除「中共軍事威脅」及「國防產業」等字眼。至於攸關實質建軍的「採購項目」與「經費上限」等4條深水區條文，朝野依舊毫無交集，全數宣告保留，預計下週一將再度由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

本次協商共計有七項條文或提案完成協商（表中打Ｖ）。首先，法案名稱在第一次協商中確定採用民眾黨版本，定名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

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在第一條「立法目的」中，國民黨堅持刪去「中共軍事威脅」、民眾黨堅持刪去「國防產業」，最終以民眾黨版為基礎修改，通過文字定調為「為因應敵情威脅及迫切之國防需要」，並以「厚植國防實力」取代原有的國防產業論述，行政院版「引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系」等文字皆被刪除。

此外，第二條主管機關為國防部，以及第三條名詞定義，皆無異議通過。國民黨增列的第三條，要求國防部針對特別預算提出詳實規劃與報告並提報政院核定，國防部長顧立雄表示國軍已如是處理，亦獲無異議通過。

在預算監督機制（第六條）方面，朝野同意預算「流用前應經立法院同意」，並要求主管機關專案列管、每會期報告，但刪去了國民黨版原要求將績效不彰首長移送監察院究責的條款，以及民眾黨版的工業合作條款。第七條「施行期間」則採用民眾黨版本，明定至122年（2033年）12月31日止，若期滿需延長，從「需經政院同意」改為「必要時得經立法院同意」。

然而，真正牽動國防建軍核心的四項條文及提案（圖中打X處），全數卡關保留。

在第四條「採購項目」，行政院版詳列精準火砲、遠程飛彈、無人載具及其反制系統、AI輔助與指管通資情監偵系統等七大類；但藍白合併版本卻嚴格限制，僅限美方已公布的五項軍售案。

連帶影響的第五條「經費上限」，政院版匡列8年期1.25兆元；目前協商進度顯示，在野黨至今仍未提出具體數字，原版本僅分別為3800億及4000億，雙方落差極大。

此外，民眾黨團增列第六條要求第一期預算應考量高齡化及少子女化對財政衝擊，遭顧立雄直言政府編預算早有評估，此舉「多此一舉」且有漏洞。國民黨增列的第八條要求收到「美方發價書」後才能另提第二階段條例，顧立雄也重申，此條款毫無保留後續擴充（+N）的內涵。相關深水區條文皆留待後續協商再戰。

民進黨立委王定宇昨（23日）晚在政論節目上透露，美國前官員跟立法院長韓國瑜見面時，強調軍購條例非常重要，甚至倘若不在「川習會」前通過，對台灣可能會有不利影響。對此，國民黨立委徐巧芯今天受訪聲稱，行政院對於1.25兆的版本是一毛都不願意打折。但她認為，以現在的情勢來說，應該要務實地來處理現在的軍購，將FMS（對外軍售）、DCS（直接商售）及「國內委製」分開處理。

事實上，顧立雄已在昨天協商中強調，國民黨委員的論點是「只要軍購的、不需要委製跟商購」，但先前如「海空戰力特別提升案」其實全都是委製案，也就是不能說國內委製案不重要。

顧立雄說，1.25兆元規模涉及整體作戰運用的規劃，就是包括不對稱戰力形成及防衛韌性的建構，已經將每個案項在秘密專報中詳細說明。「你如果能夠講出認為哪一個不重要，你要把它刪掉，那如果據最後表決的立場，把它刪掉國防部不會有意見，但國防部的立場就是堅持1.25兆元」。

顧立雄嚴詞表示，如果你們（立委）的立場認為是要刪掉，那你要刪掉什麼項目，你必須要有一個講法，假設你刪掉某個項目，會表示國防部不能編那個預算，所以你要刪掉哪個項目，要先有一個前期確定，「而不是只喊一個價格」。

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