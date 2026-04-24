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    首頁 > 政治

    出席烹飪商業同業公會大會 李四川感謝相挺

    2026/04/24 08:50 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川參加「新北市烹飪商業同業公會會員大會」爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川參加「新北市烹飪商業同業公會會員大會」爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川23日晚間出席「新北市烹飪商業同業公會會員大會」，獲得現場許多從業人員力挺、高喊凍蒜，榮譽理事長許湘鋐更大讚李四川，新北市一定要留下好人才。

    許湘鋐指出，餐飲業相當辛苦，每天在水深火熱之中，「要找一個懂我們、愛我們，一直支持我們的人，李四川就是這樣的人」，李四川也感謝現場的力挺，期盼當選後繼續在新北市，跟大家一起打拚。

    此外，李四川昨晚也出席中華媽祖聯誼會會員大會，受到全場宮廟代表熱烈歡迎。他表示，自己是漁家子弟，從小就是拜媽祖長大，對媽祖有著極深厚的情感，並努力效法媽祖「無私無聲」護佑眾生的精神，推動各項建設，不求掌聲、默默把事情做好。

    李四川並特別感謝所有宮廟代表，協助政府建立社會弱勢的救濟網，當選後定會用最踏實的腳步，結合宗教安定社會的力量，作新北市民最堅強的後盾，讓新北成為安居樂業的幸福城市。

    國民黨新北市長參選人李四川參加「新北市烹飪商業同業公會會員大會」爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川參加「新北市烹飪商業同業公會會員大會」爭取支持。（李四川競辦提供）

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