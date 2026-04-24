國民黨擋軍購＝擋未來？顏擇雅：恐沒有下一個台積電

立法院外交及國防委員會將在23日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨立院黨團19日宴請黨團成員及黨中央高層，餐會結束後，黨主席鄭麗文（中）在黨團總召傅崐萁（右）、立委陳玉珍（左）陪同下步出餐廳。（資料照）

立法院卡關已久的國防特別條例草案，23日各黨團再進行二度協商，但經過3小時的討論，三黨仍無共識。對此，作家顏擇雅表示，國民黨一直擋軍購，讓人生氣並不只是討好中共，而是在阻礙台灣經濟發展。我們都知道台積電好日子一直到2030是沒問題的。以後呢？再來台灣要靠什麼? 如今離2030只剩四年耶。

顏擇雅在臉書PO文表示，國民黨一直擋軍購，讓人生氣並不只是討好中共，而是在阻礙台灣經濟發展。我們都知道台積電好日子一直到2030是沒問題的。以後呢？再來台灣要靠什麼? 如今離2030只剩四年耶。

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顏擇雅指出，如今全世界最生猛發展的產業不就是軍工？ AI之外，一樣漲很兇的不就是軍工概念股？ 兩年前誰聽過捷克有一個CSG集團？現在不知道就落伍了。兩年前講到矽谷誰在講Anduril? 現大家都在講了。所以，國民黨擋軍購，就是在打壓台灣的軍工概念股與新創，並阻擋下一個台積電的形成。

顏擇雅續指，何況，軍工一向不只是軍工，也是重要民生科技的起源。如今廚房必備的微波爐，汽車必備的GPS導航，一開始都是軍用科技。網路起源於美國國防部計畫，女用衛生棉起源於一戰時期的前線傷口包紮，嬰兒用紙尿布則起源於二戰棉料短缺。這些都是沒人可以否認的事實。

顏擇雅直言，所以，國民黨擋軍購，就是阻擋台灣加入下一波民生科技的研發與供應鏈重組。這是年輕人應該要憂慮的。今天台灣是全球公認的「科技島」。十年後還會是嗎？藍委都說他們沒在擋軍購，是資訊不足。如果資訊不足，怎故意不去參加機密會議呢？新聞連結貼留言版。所以，擋軍購就是擋軍購，「資訊不足」只是話術。

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