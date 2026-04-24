徐瑞希勝訴打臉民眾黨 吳靜怡：民眾黨成「人治治黨」

前公視董事徐瑞希前年因被民眾黨認定臉書貼文「公示退黨」，因而提起民訴確認黨員資格，台北地院今（23）判她勝訴，可上訴。（資料照）

曾列民眾黨不分區立委的前公視董事徐瑞希，於2024年不滿前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工，在社群發文宣布「退黨」，民眾黨為此剝奪其黨員權利，不過徐瑞希提出民事訴訟要求確認黨員資格。台北地院昨判徐勝訴，民眾黨稱對於判決結果難以理解。對此，媒體人吳靜怡表示，從開除李貞秀到徐瑞希勝訴翻轉不分區！民眾黨草率註銷黨籍踢鐵板，為了讓陳智菡「戰狼」上位？遞補名單風雲變色，柯文哲新政治淪為腥政治。

吳靜怡在臉書PO文表示，針對台北地院判決民眾黨不分區提名人徐瑞希「黨員資格存在」一案，這場勝訴不僅是徐瑞希個人的法律勝利，更狠狠打了民眾黨「法治精神」一記響亮的耳光，從李貞秀被迅速開除黨籍，到徐瑞希僅因臉書發文就被草率註銷黨籍，民眾黨這一系列操作，徹底暴露黨內「人治大於法治」的亂象。所謂的「新政治」，如今已淪為一場充滿權力算計的「腥政治」，讓外界看盡笑話。

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吳靜怡指出，民眾黨每年領取1.5億元政黨補助金，動輒要求政府公開透明，結果自家黨務卻是黑箱作業。徐瑞希只是在個人臉書抒發情緒、表達理念不合，黨中央竟未經正式書面通知、未依黨章程序，就直接註銷其黨籍，連最基本的正當法律程序都不遵守，還有臉要求別人司法正義？機關算盡，難道是為了讓「戰狼」陳智菡超速上位？

吳靜怡續指，這場「註銷大戲」背後，更涉及不分區遞補的現實利益，按照「2年條款」，劉書彬明年卸任後，若徐瑞希黨籍被視為不存在，排名第19的黨團主任陳智菡將有機會優先遞補。如今徐瑞希勝訴，整個遞補順序瞬間風雲變色，無論黨中央是否有意為特定人士「清場」，這樣的程序瑕疵，都讓人不得不懷疑，民眾黨的黨紀究竟是制度還是工具？

吳靜怡分析，從李貞秀遭開除黨籍，到徐瑞希被認定「已退黨」後直接註銷，兩個事件看似不同，但背後呈現的是同一種運作邏輯，民眾黨就是用用結果決定程序，用權力取代制度，用政治需求改寫規則。如果民眾黨想為了保住陳智菡能上任立委而繼續上訴，那就是在全台灣面前承認，你們的法治只是工具！手段之難看，令人搖頭。

吳靜怡直言，柯文哲曾高喊「新政治」，如今民眾黨卻不斷用舊政治的套路在操作，沒有程序正義，就沒有新政治，民眾黨無視《政黨法》的民主機制只會成為台灣民主的負面教材，可憐啊！

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