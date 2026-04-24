側翼粉專被爆後神隱？四叉貓：假帳號改灌李四川粉專

網紅四叉貓。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川先前深陷家族違法爭議，網紅四叉貓日前揭露出現一個帳號「四川花椒」，疑似為李四川的側翼粉專，而李四川面對媒體的質問整整1分半鐘都講不出半句話閃人。對此，四叉貓表示，自從他踢爆四川花椒後，該粉專已經10天沒動作，網軍反而跑去李四川主要粉專「李四川Hammer Lee」灌留言，他質疑，到底多沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己啦。

四叉貓在臉書PO文表示，3天前有一個消息指出來自台灣的脆帳號有九千萬個，這個數字比台灣人口還多七千萬，接著藍綠白各陣營拿著這個數據，互相指責敵方使用網軍，最後消息來源《resourcera》澄清，九千萬是指流量數據而不是「用戶」，《resourcera》已經更正用字避免再被誤會，這三天有許多台灣網友也開始幫忙闢謠。

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四叉貓指出，李四川什麼都慢，謠言上車也慢半拍，他昨天利用這則謠言，留言暗示脆的網軍很多，「大家已經開始闢謠了他才上車是怎樣啦，既然要聊網軍就來聊吧！李四川的側翼粉專『四川花椒』前陣子被我踢爆是靠大量假帳號灌出來的。」

四叉貓續指，「目前該粉專已經停擺十天沒有動作了，但那些假帳號網軍大概已經發包收錢不得不做事，所以都跑去李四川的主要粉絲團『李四川Hammer Lee』灌留言，尤其是前兩天那篇，幾乎都是沒啥好友的假帳號在留言。」

四叉貓大酸，「一堆假帳號灌留言灌到獲得「頭號粉絲」，到底多沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己啦。」

四叉貓揭露網軍反而跑去李四川主要粉專「李四川Hammer Lee」灌留言。（圖擷取自 臉書）

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