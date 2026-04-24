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    首頁 > 政治

    藍營卡總預算牽連TPASS補助 周軒轟蔣萬安縱容：拖到選舉才想起來

    2026/04/24 08:49 即時新聞／綜合報導
    周軒指出，總預算案卡關導致TPASS補助受影響，但台北市長蔣萬安（見圖）仍縱容國民黨杯葛不付委、不審查。（資料照）

    周軒指出，總預算案卡關導致TPASS補助受影響，但台北市長蔣萬安（見圖）仍縱容國民黨杯葛不付委、不審查。（資料照）

    台北市人口持續下降，民政局長陳永德23日在議會委員會答詢時證實，北市人口每個月都在流失，初估人數約1到2個里。政治工作者周軒表示，中央政府總預算案卡關，攸關北北基桃一日生活圈的TPASS通勤月票補助受影響，這些蔣市府都知道；但台北市長蔣萬安仍縱容國民黨杯葛總預算案不付委、不審查，「拖到今年要選舉了才想起來？有夠荒唐」。

    周軒23日在臉書發布貼文稱，陳永德親口承認台北市10年間少掉一個大安區的人口；且到目前為止，每個月都少掉1到2個里的人口。

    周軒說，北市民政局23日會後提供資料說明，北市出生人數持續下降與長期趨勢有關，如長期少子化導致育齡婦女人數遞減；晚婚晚生生育步調延後；經濟壓力也是影響生育重要因素之一。

    談及經濟壓力，民政局也承認，北市房價所得比高升，因住宅成本含租屋費居高不下，讓市民優先購置新北、桃園等鄰近縣市房產。

    但民政局補充，因為北北基桃一日生活圈發展日趨完整，軌道交通網路發達，台北市的日間活動人口比夜間停留人口多出65.2萬人，這是都市發展自然的外溢現象。

    周軒表示，「講到這邊，台北市政府不知道有沒有發現，自己無意間，透露了自己的市長蔣萬安不知道在幹嘛？」他強調，蔣市府明明知道北北基桃一日生活圈，也知道軌道運輸很發達。「那你知不知道TPASS啊？台北市政府。」

    周軒指出，TPASS通勤月票就是讓台北市可以利用北北基桃的方便交通，保住經濟核心地位的重要工具。「蔣萬安是不是不知道這點，所以縱容國民黨胡搞，從去年開始卡，包含TPASS預算的中央政府總預算不付委、不審查，拖到今年要選舉了才想起來？有夠荒唐。」

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