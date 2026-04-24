國台辦稱台無總統 黃暐瀚直指九二共識關鍵缺陷

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平合影。（國民黨提供）

國台辦日前召開記者會強調「台灣沒有總統」，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，兩岸只要回到九二共識的共同政治基礎，很多問題都好談。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，九二共識沒有一中各表，因為九二共識沒有中華民國，這才是台灣越來越少人，願意用九二共識跟對岸互動的最大原因。

黃暐瀚在臉書PO文表示，為什麼台灣越來越少人，願意用九二共識與對岸互動？上篇文章所寫，血淋淋地證明，中國的九二共識，只有「一個中國」沒有「各自表述」，也不給台灣在國際間自由表述的權利，會對此「充分理解」的國人，黃暐瀚完全「無法理解」，甚至還有網友說：「我們也可以不承認中華人民共和國啊」！

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚指出，想問這樣的網友，你跟黃暐瀚一樣生活在台澎金馬這塊土地上嗎？看到有人打壓台灣，貶抑中華民國，你不但不以為意，還幫忙解釋，說得好像中共打壓我們很有道理？你真的跟我一樣，活在這裡嗎？關鍵根本不在對岸嘴巴上「承不承認」，關鍵在於中國早已超越「動口」的階段，實際對台灣進行「文攻武嚇」、「軍事威脅」跟「外交打壓」！而這些動作跟施壓，都是現階段的中華民國，不會對中華人民共和國做的事。

黃暐瀚續指，很多人會問，那爲什麼馬英九、蔡英文可以？賴清德不行？的確，在中共眼中，也許更痛恨賴清德，更欲除之而後快。然而，賴清德此刻就是中華民國的總統，之後競選未必連任，就算連任八年一到還得下台，中共不尊重台灣民主制度選出的總統，就是不尊重中華民國，每一位中華民國的國民，都該認清中共的野心，捍衛自己的國家，維護你我相依為命的這塊土地。

黃暐瀚直言，因為九二共識沒有一中各表，因為九二共識沒有中華民國，這才是台灣越來越少人，願意用九二共識跟對岸互動的最大原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法