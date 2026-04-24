消防員津貼被扣還遭秋後算帳 周軒：吹哨者被台中市消防局惡整

台中市政府消防局2015年至2020年間不當向消防人員追繳或停支主管加給及危險加成等津貼，損及消防人員法定俸給權利，監察院促請台中市政府消防局檢討改進。圖為台中市消防員救火。（取自台中市政府消防局臉書）

監察委員葉大華、浦忠成去年調查指出，台中市政府消防局於2015年至2020年間，不當向消防人員追繳或停支主管加給及危險加成等津貼，損及消防人員法定俸給權利，促請台中市政府消防局檢討改進。有媒體報導，對此，政治工作者周軒整理報導的重點，指出至今仍有消防員未拿回被剋扣的津貼，甚至當時幫忙發聲的消防員跟人事室專員，也遭調職跟霸凌，眼見當年發聲的正義之士個個下場淒慘，令不少消防員不勝唏噓。

周軒在臉書PO文條列該報導的重點，指出去年監院提出一起糾正案，原因是台中市消防局從2015至2020年間，擅自停發消防人員的主管加給、危險加給，不符規定，要求台中市消防局檢討改進，媒體接獲投訴至今仍有消防員未拿回被剋扣的津貼，甚至當時幫忙發聲的消防員跟人事室專員，也遭調職跟霸凌，眼見當年發聲的正義之士個個下場淒慘，令不少消防員不勝唏噓。

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媒體指出，消防隊員A先生表示，2021年，消防局引用錯誤法規扣除津貼，甚至有人一次被追討22萬元，有消防員認為不合理，找上曾任青年代表的W姓同事跟人事室王姓專員幫發聲，王員調查後發現不對勁，提供相關資料透過W男交給時任市議員羅廷瑋在議會質詢，事後王被針對，長官還傳訊息情勒，A先生說，前人事室鍾姓主任不滿王員提供資料幫消防員發聲，傳訊表示心很「沉痛」，認為他跟王是舊識，王若不同認他的作法，應該找他談，認為王提供資料給議員質詢是「污衊他違法剋扣同仁加給」

媒體續指，引發爭議後，鍾姓主任調任，由林姓主任接手，林竟在消防局人事室群組內傳訊表示「不要通風報信後，然後自己又被賣掉了，到時候神仙也救不了你們。消防沒有祕密…什麼打小報告的事，終究還是會穿幫的，損己的事少做。免得神仙難救無命客！」王員因為維護消防人員權益，成了長官的眼中釘。3年前，他被調任至其他單位，新單位的施姓主管與鍾、林二人熟識，王到任後時常遭施針對、屢遭懲處。像是施質問王「你有什麼價值？」「我還以為你多厲害哩」「領薪水要對得起自己的良心…」

媒體補充，王員在廁所刮鬍子、利用下班時間幫同事更換機車皮帶，收取皮帶費，通通被施認為「違反紀律」，還讓王員的考績「吃丙」。長達2年多的霸凌，王員無法接受於是提出申訴，但市府調查後認為證據不足，案件不成立結案，甚至連施姓主管對王員的惡言相向，也被認為在合理範圍，讓王就像啞巴吃黃蓮；另一名W前消防員更慘，他曾當過青年代表、人脈很廣，當時同事找W員求助，他找上議員幫發聲後屢遭長官針對，還被要求開考績會，考績會上主管認為他帶手機偷錄音，要求W員交出手機，W員為此不滿提告對方強制罪，但官司不起訴，反遭主管指控誣告，W員被記2大過，後來因為W員質疑曾傳出誹聞的考績委員不適任，結果又遭懲處，最終被汰除。

媒體點出，至今仍有消防員未拿回被剋扣的津貼，有人找上議員求助，台中市政府在2020年7月曾發公文要求消防局依照人事行政局的解釋函辦理還錢，但消防局仍不返還，不少消防人員感到不滿，但看到王員跟W員的淒慘下場，也都敢怒不敢言，前銓敘部次長、公務員法制權威，現任台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授的林文燦表示，台中市消防局未諳法令，依地方制度法第85條規定，直轄市政府員工給與事項，應依公務人員俸給法及相關中央法令辦理，中市消防局明顯引用法規錯誤，形同違反公務人員俸給法相關規定，損害消防人員權益，已違反中央法令。

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