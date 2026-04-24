中共國防預算也用在提升軍人待遇 學者分析：怕貪腐

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，中共國防預算增加不僅用於裝備研發、軍人待遇，也因重視「新質作戰力量」及戰略支援部隊改組等因素。（歐新社資料照）

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，中共國防預算增加不僅用於裝備研發、軍人待遇，也因重視「新質作戰力量」及戰略支援部隊改組等因素，其中用在軍人待遇及退撫的機制上，原因之一也是避免在服役期間鋌而走險步上貪腐之路。

林穎佑在陸委會最新的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，2026年中國的國防預算約為1兆9095億元人民幣（約2650億美元），跟去年相比增加7%，雖較前3年連續7.2%的增幅小幅收窄，但仍連續第5年維持在7%或以上，顯著高於GDP成長目標4.5%至5%的區間，增幅收窄0.2%仍應被視為「穩中求進」：一方面回應國內財政壓力（赤字率4%、一般公共預算支出達30兆元），另一方面確保軍事現代化不中斷。

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林穎佑分析，中共國防預算的增加反映在3個部分：

1、裝備維持與研發，最具體的代表就是航空母艦的數量與新裝備的陸續服役，這些軍備都會讓解放軍必須負擔更多的費用來維持其戰力。

2、軍人待遇以及退撫的機制，特別是在與經濟起飛後的資訊科技企業相比，從軍的成本與未來的保障不一定同其他國家一樣，這些都不只會影響部隊未來發展，也會降低年輕人的從軍意願，以及在服役期間可能會為了未來待遇，而鋌而走險步上貪腐之路。此外，退伍軍人一直都是中國社會內部的不安定因素，如過去退伍軍人的上街抗議，以及在社會上的犯罪問題，這些在當前中國經濟發展出現問題時，更有可能會加劇社會犯罪事件。

3、「新質作戰力量」多次出現在解放軍公開論述，有別於過去傳統的信息化與智能化作戰，新域新質作戰能力更是強調人工智慧、網絡與各空間的整合，這也與解放軍在2024年4月對戰略支援部隊的改組有關。在戰略支援部隊改組成為信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡空間部隊後，從正軍級單位變成副戰區級別，組織升級自然也代表人事的擴編與單位經費的增加，都是在成長的國防經費中所增加的支出。

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