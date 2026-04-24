徐瑞希告贏民眾黨確認黨員資格 張育萌酸：陳智菡註定當不上立委

圖為民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

曾列民眾黨不分區立委的前公視董事徐瑞希，於2024年不滿前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工，在社群發文宣布「退黨」，民眾黨為此剝奪其黨員權利，不過徐瑞希提出民事訴訟要求確認黨員資格。台北地院昨判徐勝訴，民眾黨稱對於判決結果難以理解。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此諷刺，法院判徐瑞希黨籍仍在，直接卡位遞補順位在陳智菡前面，他也直呼「老天爺到底多不想讓陳智菡當立委啊？」

張育萌在臉書發文指出，陳智菡等半天不分區，結果排前面的徐瑞希告贏民眾黨，法院判黨籍仍在，直接卡位遞補順位在陳智菡前面。張育萌直言，陳智菡跟不分區無緣，註定當不上立委。

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民眾黨中評會日前決議開除中配李貞秀黨籍，排在民眾黨不分區第16名的許忠信22日到立院就職。張育萌表示，排名第17的是徐瑞希，以前當過公視的董事。前年8月，徐瑞希突然在臉書批評「黃珊珊推動助長財團剝削移工權益的法案」，這嚴重違反她的理念，所以毅然宣布退黨。四個月後（到了去年12月），民眾黨直接註銷徐瑞希的黨籍。

張育萌形容，現任8位民眾黨立委，劉書彬其實是「插班生」。按照兩年條款，她排名第9，算起來是第二輪，本來應該今年才會遞補。但因為吳春城提早辭職，就讓劉書彬提早遞補「插班」。

張育萌質疑，按照兩年條款，劉書彬明年3月14日就要辭職。按照名單，跳過黨籍被註銷的徐瑞希（第17名），排名第19的陳智菡就會遞補。（ 因為女性必須過半 ）張育萌直言，陳智菡等的就是這一天——結果現在風雲變色、整局翻盤。

張育萌指出，徐瑞希去年2月就開始默默申訴。但荒謬的是，號稱全國第三大黨的台灣民眾黨，直到去年10月才建立仲裁機制。張育萌強調，這是《政黨法》要求的，民眾黨卻當沒看到。

結果劇情超展開，徐瑞希直接把民眾黨告到法院，要求民眾黨確認她的黨員資格還存在。徐主張臉書貼文就是「情緒抒發」，她也沒傳給民眾黨，這又不是正式退黨程序。照理來說，她當然還是黨員。

昨日台北地院宣判徐瑞希勝訴，也就是說，徐瑞希還有民眾黨籍。張育萌直言，民眾黨在臉書海巡，就直接把人家黨籍註銷，也是很荒謬。難道民眾黨員每天早上起床，都要先確定自己的黨籍還在不在嗎？

張育萌表示，現在好笑了。徐瑞希「黨籍存在」，代表她明年可以遞補立委，民眾黨直接傻眼，回覆「對結果難以理解」。對此張育萌也諷刺「你們隨便滑鼠點一點，就把人家黨籍刪掉，當然難以理解」。

張育萌指出，徐瑞希「敗部復活」，直接回到不分區第 17 名，擋在陳智菡前面。劉書彬辭職後，就是徐瑞希遞補。陳智菡看起來徹底跟立委絕緣了。他也為此直呼「老天爺到底多不想讓陳智菡當立委啊？」

徐瑞希被民眾黨認定臉書貼文「公示退黨」，提起民訴確認黨員資格，台北地院判她勝訴，可上訴。（資料照）

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