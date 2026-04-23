蕭美琴：凝聚以實力維持和平的共識 守護民主自由

副總統蕭美琴。（資料照）

副總統蕭美琴今天表示，政府非常重視強化國防力量，並且透過提出國防特別條例草案，期盼逐步凝聚「以實力確保和平」的共識，讓台灣得以守護得來不易的民主，維護自由民主的生活方式。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統蕭美琴下午接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長魏眸娥（Carol Whitmore）。

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蕭美琴致詞時，首先代表總統賴清德及台灣政府與人民歡迎訪團訪台，並表示，很高興國軍退除役官兵輔導委員會與美國海外作戰退伍軍人協會（VFW）建立長期且穩固的關係，相信透過交流與互訪，可以學習更多妥善照顧退伍軍人的經驗，未來能持續地精進與提升。

蕭美琴說，退伍軍人是社會不可或缺的一環，妥善照顧退伍軍人也是國家支持國防力量的具體展現。VFW致力於共同價值，即在於守護自由、民主的生活方式，以及人民自主決定國家未來的權利。

她表示，台灣也抱持同樣的理念，賴總統非常重視強化國防力量，就是為了確保在當前複雜的地緣政治情勢下，能守護台灣自由、民主及既有的生活方式，同時透過嚇阻力量，維持印太地區的和平穩定。

蕭美琴提到，台灣付出許多努力才得以實現民主，並且有決心守護與捍衛此項成果。賴總統除提出年度國防預算外，也提出國防特別條例草案，目前正透過立法程序推動中。各方正逐步凝聚「以實力確保和平」的共識，相信這也是訪賓堅持的理念。

蕭美琴談及過去擔任駐美代表期間，曾有多次機會與VFW交流，留下深刻印象。並提到，2020年到美國時，正值COVID-19疫情最嚴峻的時期，充滿不確定性與焦慮，當時台灣曾捐贈VFW及其他美國退伍軍人組織防疫物資；台灣也深切感謝美國隨後在台灣疫情嚴峻時期捐贈疫苗，展現善意與支持。正是這種在困難時期相互扶持的精神，讓彼此站在一起，證明團結合作會讓彼此更加強大，而這也是訪團此行交流的精神所在。

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