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    首頁 > 政治

    戰傷救護教官挫傷訓員 陸軍：停止勤務移送法辦

    2026/04/23 22:47 中央社
    化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，測驗課程中疑因教官不當行為致傷訓員「挫傷與皮下水腫」。陸軍教準部表示，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦。此為「將官盃」體能戰技競賽，競賽內容包括伏地挺身。（陸軍提供）

    化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，測驗課程中疑因教官不當行為致傷訓員「挫傷與皮下水腫」。陸軍教準部表示，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦。此為「將官盃」體能戰技競賽，競賽內容包括伏地挺身。（陸軍提供）

    陸軍教準部今天表示，化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，測驗課程中疑因教官不當行為致傷訓員「挫傷與皮下水腫」，獲報後高度重視，立即實施調查，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦。

    陸軍教育訓練暨準則發展指揮部晚間發布新聞稿指出，轄屬化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，於測驗課程中疑因教官的不當行為致傷訓員「挫傷與皮下水腫」，教準部獲報後高度重視，立即編組專案調查小組實施調查，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦，絕不寬貸，同時檢討各級督管責任。

    教準部表示，已由原屬單位實施家屬聯繫，說明教準部依法究責嚴正態度，並陪同就醫與開立診斷證明。

    教準部強調，嚴格訓練是提升戰力基礎，惟嚴禁假借訓練刻意造成訓員受傷情事，未來除加強教官素質並強化督管制度，以維部隊訓練紀律。

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