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    首頁 > 政治

    賴總統出訪受阻 阿根廷智庫、烏拉圭前議員譴責中國

    2026/04/23 22:16 中央社
    總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受阻，阿根廷智庫及烏拉圭前議員等友人、智庫，譴責中國干預台灣參與國際自由權利。（資料照）

    總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受阻，阿根廷智庫及烏拉圭前議員等友人、智庫，譴責中國干預台灣參與國際自由權利。（資料照）

    總統賴清德原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途部分國家臨時取消飛航許可，阿根廷智庫及烏拉圭前議員等友人、智庫在社群聲援，譴責中國干預台灣參與國際自由權利。

    賴總統原定22日直飛出訪非洲友邦史瓦帝尼，因島國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，導致行程暫緩。

    烏拉圭前國會議員維亞納（Pablo Viana）於社群平台X直指，此事件並非孤立個案，而是共產政權一貫的擴張行徑，具有「侵略性與打壓性」。他呼籲國際社會正視共產政權對全球外交穩定的威脅。

    阿根廷智庫「銀河基金會」（FREE）發表聲明，嚴正譴責中國以政治與經濟壓力脅迫第三國撤回航權，認為此舉公然違反國際法並侵犯各國主權，國際社會應關注獨裁政權威脅自由民主國家的外交政策。

    阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）多篇幅報導明確指出中國對非洲國家施壓，並以經濟脅迫干預台灣總統出訪安排，並指出中國政權除了一帶一路滲透外，此次更將「封鎖空域」武器化，作為對台或敵人進行外交圍堵的新工具。

    駐阿根廷代表處表示，目前包括阿、烏兩國國會友台組織、校友會及多名區域倡議人士都有向台方表達關切。

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