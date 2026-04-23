新竹地檢署揭露汞污染化學廠 綠營議員：高虹安「蓋牌」白營還護航？

新竹地檢署今天發布新聞，揭露聯工化學廠涉違反廢棄物清理法及水污染防治法，將陸姓代表與員工共4人提起公訴。（擷取自新竹市議員曾資程臉書）

新竹市去年7月底爆發汞稻米污染事件，新竹地檢署今天發布新聞，揭露聯工化學廠涉違反廢棄物清理法及水污染防治法，將陸姓代表與員工共4人提起公訴。相較竹市府昨晚發布的新聞稿未提及化學工廠名稱及業者，市議員曾資程諷，「曾經顧柯文哲芭樂園農地的白營議員，説要叫人到地檢署拉白布條抗議，他作陪」，不知道這名白營議員有沒有看過地檢署的新聞稿？質疑新竹地檢署新聞稿做得到事實揭露，竹市府做不到？

新竹市府昨晚發布的新聞稿未提及業者名稱被外界質疑「蓋牌」，從市長高虹安到環保局及白營議員都大陣仗對外澄清市府未蓋牌，稱是因新竹地檢署未同意公開業者資訊，將權責甩鍋給檢方，再透過市府公家資源對外打壓本報的報導。曾資程說，原本該守護農地及農民的市府稱未公布肇禍元凶業者名稱，是因檢方未同意公開資訊，但對比檢方揭露的新聞稿，市府僅針對違規情形依水污染防治法裁處，但至今未有行政裁罰處分，且命業者限期改善後，還幫業者說明已完成廢水管線修復及相關許可文件變更。

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他說，這件重大環保污染公安事件，市府不僅沒有勒令停工，還讓業者跑完相關許可文件變更，這半年多的空窗期，業者如果持續回收化學廢溶液，這些化學廢溶液，從哪裡來又流向哪裡，誰來把關？高虹安説對於污染及食安案件，市府一向採取零容忍的態度，但事實真的是這樣嗎？白營議員寧可護航高虹安市府，不保護農民農地？

環保局回應，業者提出水污染許可變更申請，正在審查未核定，另本案涉及層面較廣，有關行政裁處會再統一說明。

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