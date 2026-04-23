涉詐助理費交保 台東縣議員王姷力:堅守清白、無懼抹黑

台東縣議員王姷力（左）22日深夜移送台東地檢署。（記者劉人瑋攝）

台東地檢署偵辦國民黨籍台東縣議員王姷力涉詐領助理費案，今凌晨由檢察官裁定30萬元交保候傳。王姷力重回自由後，晚間於臉書發表長文自清，強調自己「堅守清白、無懼抹黑」，更直指整起案件背後，藏有選舉政治鬥爭的陰影。

案情源於台東縣調查站接獲檢舉，於昨日清晨由海巡船艦接應，自綠島將王姷力及相關人員帶回本島偵訊。儘管移送地檢署複訊時，王姷力曾激動控訴遭到政治迫害，甚至語出驚人表示「有人要讓她死」，但經過檢方漏夜偵訊後，仍認定其犯罪嫌疑重大，裁定30萬元交保。

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王姷力在今日晚間的貼文中，形容自己是「勇敢地走進地檢署，也勇敢地走出地檢署」，雖然身軀疲憊但立場堅定。她對支持者致上深深歉意，讓鄉親擔憂，但話鋒一轉，她將矛頭指向檢舉者，痛批對方從過去選舉時的偷錄音、公開播放，到如今的貪汙檢舉，手段骯髒下流。她嚴正聲明，大家心知肚明誰才是真正貪汙的人，但那個人絕對不是王姷力。

對於未來準備角逐下屆綠島鄉長的規劃，王姷力表示自己會勇敢向前走，持續為鄉親服務，並誓言要打贏這場艱難的選戰。她在文中感嘆，在檢舉者骯髒的內心裡，除了選舉已經失去了良心，更引用「天道好輪迴，上天饒過誰」等語，祝禱檢舉者能承受應得的果報。

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