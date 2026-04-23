中市中央公園停車場淪大錢坑 林祈烽痛批4年過去1/3還沒開放

林祈烽質疑中央公園地下停車場淪錢坑。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府斥資逾8.6億元興建中央公園地下停車場，市議員林祈烽與施志昌痛批，啟用後問題頻傳，地下3樓停車場自2022年封閉，市府又花2.1億修繕補強，4年過去了迄今仍無法營運，砸10.7億蓋的停車場竟1/3「看得到停不到」，淪大錢坑；台中市副市長黃國榮指出，修復工程進度達5成，目標年底完工。

水湳經貿園區重大建設包括台中綠美圖、台中國際會展中心陸續啟用，加上中央公園提供市民遊憩空間，停車位常一位難求，但林祈烽指出，市府花8.6億元興建中央公園地下停車場，提供地下三層共812席汽車停車位及522席機車停車位，但2018年啟用後不到3年，2021年就出現結構破損及滲漏水問題，地下3樓的停車場2022年被迫直接封閉。

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林祈烽指出，市府又動用區段徵收基金2.1億元進行修復補強工程，眼看4年過去，台中市長盧秀燕年底都要卸任了，迄今仍不見開放啟用跡象，中央公園停車場只開放2/3，剩下1/3停車空間「看得到停不到」，嚴重影響停車供給量，市府未能掌握施工品質，更缺乏有效監督與進度控管，才1/3的空間補強工程也能延宕4年，任由相關設備閒置，盧秀燕治理市政根本出了大問題。

黃國榮表示，中央公園地下停車場施工品質問題，建設局已提出訴訟求償，目前修復進度已達5成，符合預定進度並無落後，並朝今年年底完工為目標期程。

中央公園地下停車場地下3樓補強修復中。（林祈烽提供）

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