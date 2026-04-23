網路平台成電子煙進入校園破口！陳慧文要求高雄市府設立檢舉管道

高市議員陳慧文質疑相關單位，放任電子煙透過網路平台進入校園。（記者王榮祥翻攝）

高市議員陳慧文今在教育部門質詢中指出，有學校半學期內就查獲10起電子煙，還傳出連國小生也在吸!?陳慧文點名IG推播成破口？要求市府3個月內成立跨局處聯合平台，並正式行文Meta要求建立校園檢舉管道；教育長吳立森允諾，立刻全面檢視。

陳慧文指出，很多孩子只要打開手機IG，演算法就會推播電子煙廣告，點進網址即可下單、超商取貨；依菸害防制法規定，販賣電子煙可罰20萬到1百萬，平台業者更可重罰40萬到2百萬元。

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但菸害防制法上路至今，全國稽查逾50萬件，成案率卻僅有0.24%，當學校將違規學生通報衛生所後，往往以「查不到源頭」結案，變成只懲罰受害學生，卻放過背後的違法供應鏈。

陳慧文認為這整個流程從廣告、販賣到使用全部違法，為什麼查不到源頭？他進一步提及去年學生藥物濫用通報暴增近三成，電子煙更成為依托咪酯等新興毒品進入校園的關鍵載具。

她具體要求，教育局須在3個月內與衛生局、警察局建立三方聯合平台，並由市府正式行文Meta，針對學生被推播的電子煙廣告開設專屬檢舉管道。

下學期開學前，學校防制宣導不能只談危害，更要教導孩子識破社群銷售話術，鼓勵學生主動檢舉，從源頭斬斷電子煙入校的管道。

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