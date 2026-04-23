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    首頁 > 政治

    李四川：做橋梁讓年輕人踩肩膀通往未來

    2026/04/23 21:50 記者俞肇福／新北報導
    李四川（中）今與中小企業交流，業者送上自畫Q版李四川表示祝福。（李四川競選團隊提供）

    李四川（中）今與中小企業交流，業者送上自畫Q版李四川表示祝福。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（23日）前往樹林區，與新手爸媽交流、出席中小企業座談，持續傾聽地方民意。針對少子化、缺工等議題，李四川強調，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，參選市長是希望作為一座橋樑，讓年輕人踩在肩膀上通往未來。

    針對少子化現象，李四川表示，以前出生人口每年30萬人，現在可能跌破10萬，真的「生不如死」，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，因此自己提出「校校有公托」、「容獎鼓勵企托」等政策，就是希望讓政府作為年輕父母的後盾。

    出席中小企業座談時，李四川以爭取輝達（NVIDIA）落腳台北的親身經歷為例，說明現行法規如何讓公務員動輒得咎、競爭力因此流失。他指出，土地的相關法規限制，差點讓輝達投資案破局，持續協調下才完成招商，未來會持續以公眾利益為最大目標，解開卡住城市進步的法規枷鎖，讓公務員敢做事、讓新北持續向前。

    李四川也感性表示，兒子曾問他，做過三個副市長為何還要選市長？他的答案是：「我不是要去做官，我是想作為一座橋梁，讓年輕人踩在我的肩膀上，通往未來。」

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