服務處遭黑衣人恐嚇 桃市議員朱珍瑤嚴正聲明

國民黨桃園市議員朱珍瑤。（資料照，記者廖振輝攝）

國民黨桃園市議員朱珍瑤今傍晚發聲明指出，有黑衣男子於4月21日上午10點20分到服務處，以看似「善意提醒」的方式，對服務處人員語帶威脅，要求意她「不要再碰某個議題」，甚至揚言檢調單位已經展開調查；朱珍瑤說，已經向警方報案，她在此提出嚴正譴責。

警方表示，已傳喚該黑衣男子到案，並以恐嚇罪嫌移送，檢察官以3萬元交保。

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朱珍瑤在公開信指出「我在此嚴正譴責任何形式的恐嚇、威脅與非法行為，並要求相關單位徹查到底，絕不容許任何人以暴力、恫嚇或暗黑手段干預公共事務」、她要非常清楚地告訴大家，這不是誤會，更不是單純的閒聊，而是對民主社會中公開發聲者的威脅與挑挑戰，身為民意代表有責任繼續站在第一線，為市民發聲、監督市政，也懇請大家一起守護民主、守護真相，拒絕恐嚇、拒絕造謠，絕不讓惡勢力得逞。

朱珍瑤表示，長期以來她很關心「農地農用」問題，但政府常常捉小放大，民眾只是在自家農地堆放物品就要被罰款六萬元，還要限期改善，否則可連續開罰，但很多違法的廢棄業者，長期占用農地，違反面積高達萬坪，政府卻毫無作為，甚至以輔導之名，開出六千元罰單就可以繼續違法使用，政府罰單形同保護傘，可能是得罪這些業者才會被恐嚇。

朱珍瑤說，她不反對政府對地目不合格業者進行輔導，但農發條例對農地農用有嚴格限制，業者必須先將農地回復農用後，完成農地興辦事業計畫，才能興建各項設施，也希望相關單位把握這個原則，否則就會有圖利問題。

市議員朱珍瑤遭恐嚇，傍晚發出嚴正聲明。（朱珍瑤提供）

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