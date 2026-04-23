柯文哲酸賴總統出訪受阻「心裡可能很爽」 黃國昌這樣回應

台灣民眾黨主席黃國昌上趙少康直播網路節目「少康上線啦」，表達對賴清德總統出訪受阻的看法。（擷取自少康上線啦網路直播節目）

台灣民眾黨主席黃國昌今天（23日）下午上趙少康的網路直播節目時，被問到賴清德總統原定4月22日訪問史瓦帝尼，最後無法成行，民眾黨前主席柯文哲說，「搞不好賴清德心裡更高興」。對此，黃國昌說，「我覺得柯文哲只是心直口快」，他覺得，走出台灣這件事，賴清德總統跟蔡英文前總統相較之下，相差有相當大的一段距離，值得國人沉思這些問題。

黃國昌說，賴總統本來要去史瓦帝尼，結果沒去成，面對老共打壓台灣在國際上的生存空間，這樣做無助於問題的解決，只是讓兩岸的關係越來越遠，對於後續的交流與溝通並不是一件好事；所以，台灣民眾黨在第一時間也發出聲明予以譴責，但是在另外一方面，安排總統出國訪問，可以說這是一個大事，中共在打壓台灣的國際生存空間也不是第一天發生的事情，怎麼會到要出發的前夕的時候，才發生這樣的事情。

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黃國昌說，對外台灣是團結的面對國際社會，爭取我們的國際空間，這個毋庸置疑；但是對內，也要虛心反省，到底相關機關是不是有把自己份內應該要有的準備跟應變做好；否則，我們的總統本來要出去，結果出不去，大家也會懷疑台灣自己內部單位，在應變能力各方面是不是出現了什麼樣子的狀況。

趙少康說，民眾黨前主席柯文哲說，搞不好賴清德心裡更高興？因為這樣反而加強了升高兩岸對立？黃國昌回答說，「我覺得他是心直口快」，他覺得可能比較重要的事情，真的要很誠實的面對現在的處境，對於賴總統來講，因為一個總統上任到現在已經快要兩年了，今年5月20日就屆滿兩年；到目前為止，走出台灣這件事情的表現，賴清德總統顯然跟蔡英文前總統比起來的話，相差有相當大的一段距離，或許這也是值得大家沈思這些問題。

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