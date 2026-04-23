黃國昌：為了2原因 請新北市民給他機會

民眾黨主席黃國昌今參加趙少康網路直播節目少康上線啦，暢談新北市長藍白民調相關議題。（記者俞肇福翻攝）

民眾黨主席黃國昌今天（23日）下午參加趙少康網路直播節目「少康上線啦」時，被問到外界關注新北市長電話民調結果將於4月底揭曉。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌受訪表示，現在正是做出最後選擇的成熟時刻，過去新北市在朱立倫、侯友宜已經奠定良好根基，未來需要有新的思維、要有國際的視野，能夠讓新北市往前邁大步，黃國昌強調，他希望大家可以給他這個機會，如果做不好，馬上打包走人，絕不戀棧。

國民黨與民眾黨簽訂政黨合作協議，決定於新北市、嘉義市與宜蘭縣共推地方首長人選，嘉義市確定由民眾黨前立委張啓楷代表參選。藍白工作小組上週開會拍板，新北市長與宜蘭縣長民調約於4月底至5月初期間完成。新北市長方面將以民調方式從黃國昌、國民黨新北市長參選人李四川間挑出最強人選。

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趙少康詢問黃國昌，新北電話民調進入倒數階段，黃國昌今天早上從新北市汐止區出發騎乘腳踏車，沿途到金山三芝、淡水，明天從林口出發，最後到終點站板橋騎得也很辛苦；黃國昌說，這個可能跟傳統所謂的車隊掃街比較不一樣，但他覺得相對而言，用一些比較有創意的方式，能夠拉近跟民眾彼此的距離。

趙少康詢問黃國昌，新北市長藍白電話民調，選民該做出什麼樣的選擇？黃國昌笑說，最好的選擇就是黃國昌，理由非常的多，最重要的理由對他來講就是說，新北市過去的發展在前市長朱立倫、在市長侯友宜的努力表現下，奠定很好的根基。他始終認為說，要有新的思維、要有國際視野，能夠讓新北市能夠往前更大步的邁向一步，所以他才說希望大家可以給我這個機會，如果自己做不好，馬上打包走人，絕對不戀棧。

黃國昌說，他希望跟國民黨新北市長參選人李四川競爭的過程中，始終希望保持一個君子之爭，因為，不管最後誰勝出，藍白還是要整合，希望能夠展現出一加一的力量，才能夠在 2026年的新北市長選戰當中贏得最後的勝利。

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