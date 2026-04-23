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    首頁 > 政治

    軍購協商仍無共識 林俊憲：國民黨在等鄭麗文訪美

    2026/04/23 20:31 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    立法院卡關已久的國防特別條例草案，今（23日）各黨團再進行二度協商，但經過3小時的討論，三黨仍無共識。對此，民進黨立委林俊憲透過 臉書表示，國民黨現在拖延軍購案，就是在等鄭麗文訪美。

    林俊憲在臉書發文表示，上一次軍購條例協商時，他就點出國民黨打算在第1條刪除「中共軍事威脅」，沒想到今天更加碼，連「國防產業」都要一起抹去。看來藍白昨天宣稱的共識，只剩下「刪掉那些讓中共不舒服的字眼」，除此之外，毫無進展。

    林俊憲指出，當然也不能太苛責國民黨，畢竟人家才剛「面聖」回來，剛領完聖旨就轉頭同意軍購，「這不是打臉主席嗎？這種大不敬的事情，這群忠臣可做不出來」。但是，忠誠歸忠誠，年底還是要選舉，繼續阻擋軍購，恐怕只會適得其反，所以缺一個能讓自己「下台階」的機會。

    林俊憲說，看看黃國昌去一趟美國，回來後像獲得什麼啟發，突然能接受3500億的軍購案。國民黨自然會食髓知味，等到鄭麗文訪美，親自感受到「美方關切」的溫度後，也許會想起學生時期的自己。而原本問題重重的軍購案，就會瞬間變成保家衛國的良藥。他猜測，到時候國民黨大概會不要臉地告訴大家，這筆軍購，是他們努力爭取、用力訪美後的成果。

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