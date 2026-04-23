蘇巧慧出席新北中藥同業公會活動 細數突破牌照傳承困境

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（23）日偕黨籍市議員陳乃瑜、市議員參選人陳韋任出席新北市中藥商業同業公會會員大會。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（23）日偕黨籍市議員陳乃瑜、市議員參選人陳韋任出席新北市中藥商業同業公會會員大會。蘇巧慧說，她對新北中藥商公會倍感親切，因為她過去十年與現場中藥商攜手解決中藥商牌照傳承困境、爭取中央經費支持、推廣「清冠一號」，現今持續爭取「國家中醫研究院」。她持續秉持溫暖、創新、會做事的態度，盼用新觀念來解決老問題，未來會持續為中醫藥產業努力，期盼讓更多人看見中藥的妙用。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂、新北市中藥商業同業公會理事長吳鴻貞、名譽理事長林俊雄肯定蘇巧慧為中醫藥產業的付出，以及做事能力，並提及7年前，蘇巧慧與黨籍立委張宏陸陪同公會成員一起到衛生福利部開會，為中藥商解決執業傳承的困境，以及為中醫藥爭取中央經費。

請繼續往下閱讀...

針對牌照傳承問題，蘇巧慧說，2018年她與林俊雄及多位中藥商公會成員奔走衛福部，在法規層面尋求解方，最終在2019年成功促成衛福部發布行政解釋令，她持續「找資源」，全力推動《中醫藥發展法》，更在2019年爭取6.5億元的「中醫優質發展計劃」，在2023年爭取4億元的「中醫藥振興計劃」；疫情期間，國人也看到中醫中藥的妙用，「清冠一號」成為國人對抗疫情的良藥，她也持續在立法院督促政府對中醫藥產業增添助力。

蘇巧慧說，2024年起，她提案爭取現有的衛福部「國家中醫藥研究所」改制成為「國家中醫研究院」，健全中醫藥發展體制；中藥中醫不僅是台灣社會重要的文化資產，其運用也符合現今醫學提倡的「預防勝於治療」，她也會和中醫藥界夥伴一起努力幫助中醫藥產業延續傳承。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧偕黨籍市議員陳乃瑜、市議員參選人陳韋任出席新北市中藥商業同業公會會員大會。（蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法