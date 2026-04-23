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    首頁 > 政治

    桃園114年總決算出爐 民代憂心歲入、歲出執行率不理想

    2026/04/23 20:25 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府去年總決算出爐，歲入短收70億元。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府去年總決算出爐，歲入短收70億元。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今由財政、主計單位進行工作報告，多位議員關心市府去年度總決算報告，其中歲入預算執行率僅95.51％，短收約70億元，另歲出執行率僅93.27％，創升格以來新低，財政局長歐美鐶說，歲入執行率下滑主因包括抵費地拍賣情況不佳、土地增值稅不如預期，另中央統籌分配稅款雖然增加，但相關補助也跟著縮水，也顯示提升自籌財源重要性。

    歐美鐶表示，去年度歲入預算數為1554億元，決算數為1484億元，執行率95.51%，短收約70億元；其中央打房政策，導致重劃區抵費地拍賣繳庫大受影響，另土地增值稅也受影響、另中央計畫型補助收入及普通統籌分配稅款收入，這些金額約66億元，為影響歲入的重要因素。

    歐美鐶說，重劃區抵費地標售、土地增值稅徵收也與央行信用管制政策息息相關；受國際情勢及景氣影響，致全國所得稅、營業稅、貨物稅均未達目標，中央核定之普通統籌分配稅款，牽連地方分配額縮水，至於後續情形仍待觀察。

    在歲出執行部分，主計處長蔡進滿表示，主計114年度歲出執行率為93.27％，較113年度約95％略為下滑，主要原因是出生人口不如預期，從生育津貼到托育等相關配套費用都受到影響，此外各項工程招標仍有「標餘款」，因此，歲出執行仍屬正常。

    議員錢龍表示，去年歲入決算創升格新低，比起112年疫情那年還糟糕，針對中央補助款，統籌分配稅款與一般性、計畫型補助，均受中央整體稅收影響，波動性高，盼市府穩定自有財源；議員陳韋曄也要求市府要開源節流，活化閒置的資產、土地等。

    議員呂林小鳳也認為，這幾年自有財源比例下降，財政局應強化資訊掌握與跨部會協調能力，提升自有財源比例，從資產活化、使用者付費制度及公私協力開發等面向提出更積極策略，以強化財政韌性。

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