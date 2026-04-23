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    首頁 > 政治

    屏東縣議員提名啟動！綠超額提名6人 藍現任優先

    2026/04/23 20:29 記者葉永騫／屏東報導
    國民黨屏東縣黨部。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東縣黨部。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東縣議員、鄉鎮市長黨內提名作業開始了，今天（23日）起開始領表，27日辦理登記，並且繳交25萬元的選務作業等費用，至於提名多少人、要不要辦理黨內初選並沒有進一步說明。

    在民進黨屏東縣黨部完成提名作業後，國民黨也正式公告開始辦理黨內提名作業，今天起開始辦理縣議員、鄉鎮市長黨內提名作業領表作業，共計三天，為23、24、27日三天，每天的上午10點下午4點止，地點在國民黨屏東縣黨部，領表要繳交5萬元，27~29日三天辦理登記，辦理時間和地點與領表相同，登記時必須繳交20萬元的選務作業費用，鄉鎮市長部分如果有二人以上登記，縣黨部將先行協調，如果協調不成再進行黨內初選。

    在縣議員部分，由於屏東市的席次最多，因此有意參選者也較多，本屆縣議員席次無黨籍5席、國民黨4席、民進黨3席，這次民進黨超額提名6人，讓候選人格外的緊張，而國民黨內部則有意採取較保守的作法，有意提名5人，讓現任者優先提名先確保4席，再爭取多一席的空間，不過傳出有6人爭取黨內提名。

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