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    首頁 > 政治

    李四川進軍Threads喊「華翠大橋滑脆」 粉專吐槽：走錯棚的老人

    2026/04/23 19:40 即時新聞／綜合報導
    李四川在華翠大橋「滑脆」。（擷取自hammer__lee/threads）

    李四川在華翠大橋「滑脆」。（擷取自hammer__lee/threads）

    九合一選舉將在年底舉行，國民黨新北市長參選人李四川為了拉近與年輕人的距離，特別申請了Threads帳號要與年輕人互動，還在華翠大橋「滑脆」，大玩諧音梗。粉專「脫北者冰狼」就吐槽，這種老氣文案真的慘不忍睹，大酸是「老四川」。

    李四川在Threads發出了第一篇貼文表示，第一次上「滑脆」大橋，要先做什麼？李四川說，雖然華翠大橋他熟，以前顧交通的時候來回很多次。板橋那端他做過、萬華這端他忙過。但還沒在華翠大橋旁「滑脆」過。

    對此，「脫北者冰狼」在臉書發文表示，這種文案，這種老氣的操作方式真的慘不忍睹⋯⋯難怪民調被蘇巧慧追平了。還認為，李四川完全沒做好競選的準備，看起來就像是個走錯棚的老人，大酸是「老四川」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這好難笑喔」、「我已經知道他的元宵燈會會怎辦了」、「這個梗真的很冷」、「看得我尷尬癌發作」、「老人味都飄出螢幕了」、「脆也要臉書老人化了」、「這種人民調還能一度領先也是荒唐」、「四川變囧川」。

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