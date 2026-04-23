議員李養生刪金酒廈門公司預算 唐麗輝怒槓：怎能1個人說刪就刪

金門縣議員唐麗輝（右1站立者）起身說，預算「不能1個人說要刪就刪」，第二小組議員陳泱瑚（前右）立刻與一旁議員李養生（前左）交換意見。（記者吳正庭攝）

金門縣議員李養生今天在議會2讀會提議將金門酒廠（廈門）貿易有限公司115年度預算全數刪除，議長洪允典裁示「通過」；引發第2審查小組嚴重不滿，議員唐麗輝立刻跳出來制止，強調「要尊重2組審查權利」、「不能1個人說要刪就刪」，怒飆「他什麼東西」。

議會進行第8屆第7次定期會聯席審查，第2審查小組副召集人蔡其雍說明審查情形指出，針對金門酒廠（廈門）貿易有限公司「印刷裝訂與廣告費」原列預算數8506萬4000元，凍結50%，等廈門公司提送行銷計畫經該審查委員會審議同意始得動支。

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未料，2讀議案時，議員李養生提議金酒公司廈門貿易有限公司115年度總預算（約9.78億元）全數刪除，議長洪允典也落槌「通過」。語畢，第2小組議員唐麗輝立刻跳出來「我們2組已經過了，你現在刪除是什麼意思」、「基本上是不尊重2組嘛」，洪允典說，「3讀，提個人意見沒關係，妳要提也可以」，唐麗輝說，基本上還是要尊重2組的決議，不能說2組決定過了，大會還有刪除。

洪允典忽然轉頭，點名平日很有看法的議員董森堡，他則一臉無辜未回應，洪允典試圖安撫議員情緒說，「我們會慎重一點」，唐麗輝追問：「不能1個人說要刪就刪，那我等一下就說全部預算刪掉，哪有這樣子的？」「1個人說刪預算就刪預算，他什麼東西啊？！」洪允典二度轉頭，再問董森堡，「有沒有意見」，董森堡直說搞不清楚狀況，似乎不願攪入這池混水，洪允典說，要進入3讀。

議程結束，現場留下一片錯愕，第2審查小組召集人陳泱瑚問緩緩步下台階的洪允典，金酒廈門公司預算刪除案「算不算通過？」洪允典重申，「通過」，還向陳泱瑚、唐麗輝示意，「拍勢，我比較匆忙一點」。唐麗輝說，「一個人怎麼可以代表全部？」陳泱瑚也說，「就算口頭臨時動議，也要5個人附議；就這樣子給人家砍掉，不符合整個程序！」

副縣長李文良說，縣府尊重議會決議，仍將積極尋求議長、副議長及全體議員支持，爭取重新審議的機會。

事後，向來笑臉迎人的唐麗輝被問及，「他什麼東西」的「他」是指誰？她語帶保留地說，「都有！」

金門縣議員李養生（白衣者）提議將金門酒廠（廈門）貿易有限公司預算全數刪除，坐在位子靜觀變化。（記者吳正庭攝）

金門縣議員李養生提議將金門酒廠（廈門）貿易有限公司預算全數刪除，議長洪允典裁示「通過」。（記者吳正庭攝）

議程結束後，第二審查小組召集人陳泱瑚（右）再次詢問洪允典，議員李養生（左）所提刪除金酒廈門公司預算案「算不算通過」？（記者吳正庭攝）

議程結束，議長洪允典（右2）走向第二審查小組召集人陳泱瑚（左1）、議員唐麗輝（右3）示意「拍勢，我比較匆忙一點」。（記者吳正庭攝）

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