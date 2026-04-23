綠營議員參選人定裝照曝光！ 賴瑞隆：高雄隊就定位

賴瑞龍與鄭孟洳。（賴辦提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨、今連續兩天，與黨籍市議員參選人拍攝形象定裝照；賴瑞隆宣告「高雄隊就定位」，強調團隊秉持共同目標，團結一致守護高雄。

賴瑞隆表示，這次拍攝象徵一支「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍，無論是現任議員或新秀，皆在過程中發揮創意與個人特色，展現拚戰精神與活力。

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拍攝現場亮點不斷。現任議員何權峰、郭建盟、鄭光峰、湯詠瑜著正裝展現穩健專業；張勝富抱著「高雄熊」玩偶、林志誠手捧「蜜柑站長」娃娃、張漢忠做出騎機車姿勢。

黃飛鳳、黃秋媖推廣選區鳳梨跟芭樂等，曾為選手的黃文志持弓箭入鏡，黃明太呈現魄力氣勢，陳慧文、李雨庭、林智鴻換上球衣象徵強棒出擊；鄭孟洳戴上拳擊手套揮拳，黃文益則帶著愛犬「小花」一同拍攝，結果「小花」不時親近賴瑞隆。

參選人蔡秉璁手持菜、餅、蔥，大玩諧音創意；尹立、黃敬雅擺出年輕流行手勢，顯示貼近新世代的風格；曾為運動員的洪村銘、蘇致榮發揮熱血活力；張以理、張耀中、鄧巧佩、吳昱鋒等人則以奔跑、跳躍、動漫姿勢等呈現巧思；陳琳潔則展現會計師專業形象。原住民議員參選人巫振興更邀請賴瑞隆穿著傳統服飾入鏡，反映出高雄多元共融的城市面貌。

賴瑞隆指出，將扮演好「最強母雞」角色，與所有議員夥伴協同作戰，建立完整的服務體系，讓政策與在地需求無縫接軌；不僅要在2026年打出關鍵勝利，更要打造一支真正為高雄打拚、負責的專業團隊，與市民攜手拚出更進步、幸福的高雄。

賴瑞隆與鄧巧佩。（賴辦提供）

賴瑞隆與黃文志。（賴辦提供）

賴瑞隆與張耀中。（賴辦提供）

賴瑞隆與洪村銘。（賴辦提供）

賴瑞隆與蔡秉璁。（賴辦提供）

賴瑞隆與陳琳潔。（賴辦提供）

賴瑞隆與蘇致榮。（賴辦提供）

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