批北士科產業專區開發率僅43％！秦慧珠呼籲儘速成立專案小組

北市議員秦慧珠指出，目前北士科產業專區開發率僅43%。（翻攝台北市議會直播）

台北市議會今（23日）進行財政建設部門質詢，議員秦慧珠指出，目前北士科產業專區開發率僅43%，市長蔣萬安上任三年，T3、T4、T12三塊地都沒有招標出去，且輝達簽約後，市府仍未建立專案小組協助，呼籲市府應積極成立。

產業發展局長陳俊安則指出，T3、T4、T12為地政局土地，將在下半年重啟招商，如果地政局需要提供潛在的媒合名單，將再提供給地政局。

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秦慧珠表示，北士科園區從2016年開始開發，全區土地為94.38公頃，科技產業專區約25公頃，經過10年僅開發43%，還有57%的土地仍閒置，開發進度實在是太慢，「你花十年開發43%，剩下57%是不是還要再搞十幾年？」

秦慧珠指出，北士科園區，市政的土地佔比4成，民間的土地佔6成，市府的土地共有5塊，2021年開始有T16與T17、18共兩筆土地招標出去，蔣萬安上任三年，剩下三筆T3、T4、T12的進度為0，都沒有招標出去。

秦慧珠說，目前民間土地多為閒置地、需要去整合，後續再找科技業者有沒有興趣來蓋大樓，當時她也詢問有沒有專案小組來處理，結果也沒有，讓民間土地放牛吃青草，她記得輝達找地碰壁時，就有民間的業者說有地願意給輝達，代表民間也有意願，沒有人出來整合。

秦慧珠指出，現在輝達都已簽約了，但是後續市府卻沒有專案小組來協助輝達，市府還告訴她，針對都市建築審議、建築執照核發、核准開工，將由都發局負責，市政府做行政協助，這樣的態度輝達哪一年才會蓋好？

秦慧珠說，市府和輝達簽約的期限是118年3月12日前開工即可，開工後還需要至少3到4年的時間，市府應該積極成立專案小組，包括產發局、地政局、土地開發總隊、交通局、都發局、工務局、建管處、捷運局，市府立刻成立專案小組，功能包括北士科產專區剩下的57%區域，應有完整的開發期程，再來協助督導輝達。

陳俊安表示，針對輝達部分，他們跟地政局的土地開發總隊簽約內容，是在取得用地後的五年內要完成興建，因此不會在三年之後才開工；雖然市政府專案小組，不過包括他與都發局、地政局，都有跟輝達保持聯繫。陳俊安受訪表示，T3、T4、T12為地政局土地，將在下半年重啟招商，如果地政局需要提供潛在的媒合名單，將再提供給地政局。

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