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    首頁 > 政治

    徐瑞希提確認黨員資格勝訴 民眾黨難以理解：會再上訴

    2026/04/23 18:25 記者陳治程／台北報導
    徐瑞希被民眾黨認定臉書貼文「公示退黨」，提起民訴確認黨員資格，台北地院判她勝訴，可上訴。（記者翁靖祐攝）

    徐瑞希被民眾黨認定臉書貼文「公示退黨」，提起民訴確認黨員資格，台北地院判她勝訴，可上訴。（記者翁靖祐攝）

    曾列民眾黨不分區立委的前公視董事徐瑞希2024年不滿前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工，在社群發文宣布「退黨」，黨中央認為她公示退黨、剝奪其黨員權利，徐瑞希提出民事訴訟，要求確認黨員資格。台北地院今（23）判徐勝訴，可上訴。對此，民眾黨對於判決結果難以理解，表示後續待收到判決書確認理由後，將研議上訴。

    針對徐瑞希案判決結果，台灣民眾黨發言人張彤今天傍晚回應，民眾黨對結果難以理解，待收到判決書看到理由後，將再請律師研議提起上訴。

    徐瑞希曾列民眾黨2024年不分區立委名單第17名，然而，她先前指控黃珊珊曾代理財團仲介法務助長剝削移工，於臉書上宣布將退黨，而民眾黨認定她「公示退黨」，進而剝奪其黨員權利。不過，徐瑞希認為民眾黨並無經過正式退黨程序，因此提告。

    徐瑞希上月於台北地院庭審上說，臉書發文的特性為供不特定人，屬個人情緒抒發，且貼文中並未標註、或是分享給民眾黨，不算是對民眾黨的意思表示；而她也非公眾人物，既無發布採訪通知或召開記者會，也未向民眾黨遞交退黨聲明，認為民眾黨應對貼文傳播效果進行舉證；民眾黨委任律師賴苡安指出，徐雖主張聲明是情緒抒發，那應在媒體報導其聲明內容時，立即向媒體澄清她並未退黨、不應過度解讀，然徐未立即刪除該貼文，且當時各大媒體已報導徐的退黨聲明，若民眾黨不承認其效力，恐導致法律狀態的不確定性。

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