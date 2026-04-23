民進黨畫性平紅線 徐國勇：人事提名將高度重視性騷擾經歷

民進黨舉辦本年度首場中央黨部黨工性騷擾防治教育訓練。（民進黨提供）

為持續強化性別平等與職場友善文化，民進黨今天（23日）舉辦本年度首場中央黨部黨工性騷擾防治教育訓練。民進黨秘書長徐國勇說，民進黨致力成為性別平權標竿，除要求黨工從內心建立正確觀念，由他律轉向自律外，未來在人事提名上，將高度重視候選人是否具備性騷擾相關經歷，以體現進步政黨價值。

民進黨說明，本次課程邀請律師廖蕙芳擔任講師，以「職場性騷擾防治與實務案例解析」為題，引導黨工從法院判決觀點理解性騷擾行為之風險，並反思日常互動中可能造成傷害之言行，以建構更為紮實的職場安全網。

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「開玩笑不是性騷擾的保命符！」廖蕙芳特別提醒，職場性騷擾樣態多元，包含交換式性騷擾與權勢性騷擾，並可能發生於工作時間內外，甚至延伸至具有業務往來關係的對象。她透過實際判決案例說明，如對他人穿著進行評價、講述帶有性意味的笑話、偷拍行為等，即使行為人主觀上認為是「玩笑」，但只要造成他人不適，即可能構成性騷擾。

廖蕙芳強調，關鍵在於是否已逾越他人界線並造成傷害。她分享實務案例指出，有被害人於多年後才提出申訴，顯示性騷擾對個人心理影響深遠，提醒黨工應提高敏感度，避免任何可能造成傷害的言行。職場霸凌與性騷擾在部分情境中可能交錯發生，尤其當霸凌行為涉及性別歧視或性意味時，更需審慎處理。

徐國勇則說，建立安全且友善的職場文化，是組織永續發展的基礎。許多性騷擾案例往往源於「無心的玩笑」或對界線的忽視，例如過度評論他人外貌、在公開場合拍照上傳並引發不當評論等，皆可能構成性騷擾。

徐國勇說，除了依循現有制度，黨工更應從內心建立正確觀念，逐漸從「他律」轉成「自律」，強化自我規範能力。他更重申，民進黨致力於成為性別平權的標竿，在人事提名上，亦會高度重視候選人是否有性騷擾相關經歷，這正是進步政黨價值的體現。

性別平等事務部主任李晏榕指出，打造性別友善職場不僅是制度責任，更需要每一位成員的共同參與，無論是當事人或旁觀者，都能在關鍵時刻做出適當回應。參與相關調查程序的黨工應嚴守保密原則，這在實務上雖具挑戰，卻是保障當事人權益的重要關鍵；期盼透過持續教育訓練，深化組織內部對性別議題的理解。

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