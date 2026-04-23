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    首頁 > 政治

    禁用中國「高德地圖」？陸委會：數發部研析報告出來後決定

    2026/04/23 17:25 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會副主委梁文傑今（23日）在例行記者會中回答媒體相關提問。（記者叢昌瑾攝）

    陸委會副主委梁文傑今（23日）在例行記者會中回答媒體相關提問。（記者叢昌瑾攝）

    中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，數據資料更會回傳中國，引發國安疑慮。對於是否朝向禁用方式處理？陸委會發言人梁文傑今（23日）強調，等到數發部的研析報告出來之後，就會立刻做一個決定。

    據了解，高德地圖的母公司是「高德軟件有限公司」（AutoNavi），總部設立於中國北京，該公司2014年被中國的阿里巴巴集團全資收購，現屬於阿里巴巴旗下業務。

    在中國，地圖測繪屬於高度敏感的基礎數據產業，須持有中國政府核發的「導航電子地圖甲級測繪資質」許可證。地圖數據涉及國家安全敏感數據，涵蓋軍事、交通、地理資訊，高德在營運上受到中國政府的嚴格監管。

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，技術層面的部分，這個是由數發部做研析，政策的部分當然就是大家會一起研商做決定。等到數發部的研析報告出來之後，就會立刻做一個決定，「因為這種事就是越快做決定，越早做決定越好」。

    關於未來是否禁用中國「高德地圖」，陸委會發言人梁文傑今日強調，等到數發部的研析報告出來之後，就會立刻做一個決定。（記者陳鈺馥攝）

    關於未來是否禁用中國「高德地圖」，陸委會發言人梁文傑今日強調，等到數發部的研析報告出來之後，就會立刻做一個決定。（記者陳鈺馥攝）

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