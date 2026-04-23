新北藍白合民調將展開 黃國昌今騎自行車80公里掃街拜票

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）今早7點從汐止騎自行車，沿路騎經金山、石門、三芝、淡水到八里，爭取民眾支持。（圖取自「民眾之聲」YouTube）

新北藍白合由誰出戰市長預計四月底出爐，近日將展開民調，民眾黨新北市長參選人黃國昌為呼應他提出的低碳交通政見，今早7點騎自行車從汐止運動公園出發，沿路騎經金山、石門、三芝、淡水到八里，總里程數80公里，衝刺爭取民眾支持，他明天將再從林口出發，一路騎到新北市府。

黃國昌今與民眾黨新北市議員參選人陳語倢一同騎自行車到終點八里，「民眾黨新北隊」在終點開直播迎接，黃國昌說，他騎逾5小時，真的很硬，不是只有總里程80公里這麼簡單，沿途上坡、下坡，而且大逆風，今天騎完，體感差不多跟上次一日北高，大概騎到彰化的感覺。

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黃國昌說，上、下班時間若用戰車掃街拜票，反會造成大家困擾，因此試試看，用不太一樣的方式，民眾黨本來就是勇於創新，大家會很驚訝（騎車拜票）。

民眾黨新北市長參選人黃國昌明天將再從林口出發，一路騎到新北市府。（圖取自「黃國昌」臉書）

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